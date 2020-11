Un temporal de llevant marcarà el tram final de la setmana

Els models de previsió comencen a dibuixar amb certa claredat una situació de temporal de llevant que marcarà l'inici del cap de setmana. Entre divendres i dissabte plourà de forma continuada i abundant, tot i que les acumulacions seran bastant diferents segons els sectors.

Les precipitacions més abundants afectaran probablement les comarques de Girona, on en alguns casos es podrien arribar a acumular més de 100 l/m2 en el total de la setmana. També a les Terres de l'Ebre s'esperen aiguats que puguin superar els 50 l/m2, mentre que en trams centrals de la costa segurament plourà bastant menys, i en alguns sectors de Ponent i del Pirineu Occidental podria no arribar ni a ploure. Les pluges arribaran de forma continuada. Entre divendres i dissabte hi pot haver moltes hores de temps plujós a la costa i al prelitoral. És probable que diumenge s'obrin moltes clarianes amb el pas de les hores, però difícilment la setmana que ve passarà sense noves situacions de pluja.

Acumulacions totals de precipitació previstes fins diumenge a primera hora

Les precipitacions aniran acompanyades de vent d'entre llevant i gregal que dissabte arribarà a bufar amb cops de més de 50 km/h a la Costa Brava, i que es deixarà sentir amb ganes a tot el litoral. Entre dissabte i diumenge el temporal aixecarà onades que podrien superar els 3 metres a la Costa Brava i en punts del Maresme.

Si bé el punt més crític d'aquesta situació de temps mogut arribarà el cap de setmana, avui ja començaran a caure algunes gotes en comarques de la meitat est. A la tarda i vespre plourà de forma minsa i intermitent, especialment a la costa i al prelitoral centrals. En canvi al Pirineu les estones de sol predominaran.

Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà els ruixats seguiran sent molt irregulars, però en algunes comarques plourà amb més ganes. Aquest dijous poc o molt acabarà plovent en moltes comarques de la costa i del prelitoral. Al matí alguns ruixats podrien començar a ser destacables entre la Selva i el Maresme, i a la tarda les pluges més abundants afectaran les Terres de l'Ebre. A última hora el vent de mar començarà a deixar-se sentir al sud.

Acumulacions de precipitació previstes per demà

Divendres les pluges encara guanyaran més terreny, tot i que seguiran sense afectar molts punts del Pirineu i Prepirineu. L'últim dia de la setmana lectiva serà quan plourà amb més ganes a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, en canvi dissabte el temporal s'endurirà a les comarques de Girona. La neu difícilment baixarà dels 1.800 metres durant tot l'episodi, però a les cotes altes del Ripollès s'hi podria arribar a acumular més de mig metre de neu. La nevada serà dràsticament més minsa o inexistent al Pirineu Occidental.

La temperatura variarà poc els dies vinents. Aquesta nit ja no ha sigut ni de bon tros tan freda com les últimes, i aquesta dinàmica marcarà també la segona part de la setmana. S'acaben les glaçades, però també al migdia la temperatura serà més baixa i la sensació de tardor més viva. S'han acabat els migdies de fins a 20 graus que han marcat bona part del novembre.