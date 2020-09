Més sol i més estiu fins a finals de setmana

Des de diumenge, totes les mirades s’han centrat bàsicament en l’episodi de pluges protagonitzat per un embossament d’aire fred que es va despenjar de la circulació general i que va acabar formant una gota freda que ha tocat de ple Catalunya i les Balears, amb la consegüent formació d’una petita borrasca mediterrània ahir dimecres. Però aquesta situació s’ha acabat i a partir d’avui el panorama serà completament diferent amb més sol i més estiu.

Aquest dijous el dia es presentarà amb un temps assolellat fins al migdia. L’embossament d’aire fred començarà a enretirar-se lentament i això farà que la inestabilitat vagi clarament a la baixa, però no farà net del tot i és per això que a partir del migdia creixeran nuvolades en sectors de muntanya del país que podran deixar ruixats al Pirineu, al Prepirineu, així com en altres punts de les comarques de Girona i de Barcelona. A més, no es descarta que al vespre pugin fins i tot arribar a sectors del prelitoral i litoral central.

Divendres, Diada de Catalunya, el panorama serà molt semblant. Encara amb restes de temps insegur, a partir del migdia el cel tornarà a guanyar nuvolositat en sectors de muntanya, com ara el Pirineu, el Prepirineu, el prelitoral i la serralada Transversal, que novament farà caure alguns ruixats sobretot entre l’eix pirinenc i la Catalunya Central. De cara al cap de setmana, el risc de pluja disminuirà considerablement tot i que encara podran formar-se nuvolades de tarda al Pirineu, sobretot dissabte.

Pel que fa a l’evolució de la temperatura, la tendència serà que vagi pujant fins a recuperar un temps més estiuenc el cap de setmana. Avui les màximes pujaran entre lleugerament i moderadament i es mouran entre els 25 i 30 graus arreu, mentre que dissabte i diumenge molts valors se situaran entre els 28 i 29 i els 33 i 34 graus, amb lleugera xafogor al litoral.

De cara a la setmana vinent s’entreveuen alguns canvis de temps. De moment arribarien a mitjans de setmana, entre dimarts i dijous, amb un descens de la temperatura per un costat i, per l’altre, un temps més insegur amb ruixats i tempestes. Sembla, doncs, que el setembre ha vingut amb la tardor sota el braç deixant el temps estiuenc en un segon pla.