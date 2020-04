Tarda de ruixats al Pirineu i al Prepirineu

Al llarg de la nit i la matinada els núvols s'han fet força espessos a l'oest del territori i, a banda de fer pujar la temperatura mínima, han deixat alguns plugims al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. S'ha arribat a acumular 1 l/m2 al Parc Natural dels Ports i a Albesa, i mig litre per metre quadrat a Mont-roig del Camp i a Alguaire, com a quantitats més destacables.

En conjunt avui serà una jornada amb més núvols que no pas ahir, tot i que al sector central del país hi haurà grans clarianes, sobretot fins al migdia. A banda, durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya Central que, fins i tot, deixaran alguns ruixats.

Durant el centre del dia l'ambient serà molt agradable. Malgrat que la temperatura màxima serà semblant o una mica més baixa que ahir, sovintejaran els valors de 17 a 22 ºC, si bé a punts del litoral, a l'Altiplà Central i al Pirineu quedarà més frenada.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà al matí el sol serà el protagonista a la majoria de comarques. Tot i això, a partir del migdia tornaran a arribar bandes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat, a la vegada que les nuvolades de tarda guanyaran terreny al Pirineu i, fins i tot, deixaran alguna gotellada.

La temperatura es mantindrà si fa no fa com avui, tot i que a l'Empordà es podrà enfilar un parell de graus més. Els valors més alts fregaran els 22 o 23 ºC al prelitoral, a la vall de l'Ebre i a Ponent.

El canvi de setmana arribarà amb un canvi de temps. Ràpidament la nuvolositat anirà en augment i el cel quedarà força ennuvolat a la majoria de comarques durant el matí de dilluns. També s'esperen pluges, malgrat que encara ara no queda massa clar si afectaran tot el territori. On hi ha més números de veure ploure, i fins i tot amb ganes, és a les comarques de Girona.

651x366 Precipitació prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo

Aquest temps insegur i canviant es mantindrà durant bona part de la setmana vinent, ja que una pertorbació quedarà encallada al voltant de la península Ibèrica. Tot i els núvols, la temperatura tendirà a pujar a mesura que avancin els dies.