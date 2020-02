Torna l'ambient fresc durant un parell de dies

Avui s'espera un dia amb força núvols, sobretot a la meitat est del territori. A la resta, en canvi, el sol serà el protagonista fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat anirà en augment arreu i, a partir de la tarda, s'esperen alguns ruixats febles i dispersos al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. La cota de neu voltarà els 1.900 metres.

La temperatura màxima baixarà. Encara hi haurà valors per sobre de la marca dels 20 ºC a punts de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, però quedaran lluny dels 25 ºC d'ahir d'Aldover. A la majoria de comarques el termòmetre se situarà entre els 15 i els 20 ºC durant el centre de la jornada.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

El vent aponentat anirà perdent pistonada a mesura que passin les hores. Encara fins a migdia hi haurà algun cop superior als 50 km/h a punts de muntanya del Camp de Tarragona.

Demà serà la jornada més "hivernal" d'aquesta setmana. El cel es mantindrà ennuvolat durant tot el dia a les comarques de Girona, de Barcelona, de la Catalunya Central i a bona part del Pirineu, amb plugims febles i dispersos. A partir de migdia, els núvols s'escamparan pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, també amb la possibilitat de quatre gotes, tot just per mullar el terra. En canvi, cap a Ponent, hi haurà més clarianes. La cota de neu voltarà els 1.700 metres.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La temperatura serà clarament més baixa. Els valors més alts s'enfilaran fins als 17 o 18 ºC a Ponent i a la vall de l'Ebre, si bé a la major part del territori la màxima se situarà entre els 10 i els 15 ºC.

A partir de dijous les clarianes guanyaran terreny, amb alguns bancs de boira matinal a l'interior i, de nou, la temperatura tendirà a pujar. Pel cap de setmana tornarà l'ambient plenament primaveral.