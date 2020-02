La setmana s'acabarà amb poc fred però l'hivern encara té corda

Matí encara amb núvols abundants en moltes comarques sobretot de la meitat oest, amb el pas de les hores les clarianes guanyaran protagonisme, avui no es repetiran les pluges i plugims d'aquest dimecres. L'entrada de vent sec bastant aponentat farà que avui l'ambient canviï clarament una altra vegada, de la sensació hivernal d'ahir passarem a un migdia amb temperatures a prop dels 20 graus a costa, i fins i tot per sobre d'aquest llindar en alguns punts del prelitoral. A Ponent la pujada de la temperatura no serà tan clara. El pas d'un front farà que el cel es mantingui mig ennuvolat en comarques del Pirineu i Prepirineu, però en general avui a la tarda hi haurà pocs núvols.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà tornarà a augmentar la nuvolositat en moltes comarques de Girona i de Barcelona, on el cel serà variable o fins i tot tapat en alguns moments. Això farà que la temperatura reculi una mica a la costa i que l'últim dia de la setmana lectiva no sigui tan primaveral com avui. El cap de setmana estarà marcat per una entrada d'aire més càlid en moltes capes de l'atmosfera, però és possible que això no s'acabi de notar clarament en els termòmetres, sobretot a prop de la costa on el migdia d'avui serà segurament el més càlid del que queda de setmana. De fred no en farà, però la temperatura al migdia podria quedar un mica més frenada que en els dos caps de setmana anteriors. Diumenge serà un dia més càlid que dissabte, i dilluns la temperatura tocarà sostre, amb màximes per sobre dels 20 graus en força comarques.

El cap de setmana hi haurà més sol que núvols en general. Dissabte hi haurà algunes estones cel variable a la costa, sobretot al voltant de l'Empordà. Diumenge el pas d'un front enterbolirà el cel en moltes comarques però no l'arribarà a tapar. Entre dilluns i dimarts reapareixeran algunes nevades al Pirineu Occidental i podrien escapar-se xàfecs puntuals en diverses comarques de Girona, però no hi ha en perspectiva cap tongada destacable de precipitacions.

La setmana que ve tindrem una entrada d'aire força més fred que farà tornar l'ambient clarament d'hivern. A partir de dimarts el termòmetre baixarà més de 5 graus, i a diferència del que ha passat aquests últims dies, aquesta vegada sembla que el fred sí que tindrà temps d'instal·lar-se, provocar que tornin les glaçades i fer que durant bona part de la setmana que ve el fred clarament d'hivern torni a ser el protagonista.