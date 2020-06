Les tempestes matinals donaran pas a un migdia més tranquil

Poc abans de l'albada s'ha format en ben poca estona una forta tempesta davant de la costa central que ha anat avançant cap al nord. La primera comarca a notar-ne els efectes ha estat el Maresme, on ha plogut amb força. Fins a les 8 h s'han arribat a acumular:

21 l/m² a Caldes d'Estrac

21 l/m² a Arenys de Mar

18 l/m² a Mataró (Port)

15 l/m² a Calella

14 l/m² a Malgrat de Mar

En poblacions com Mataró, alguns carrers s'han convertit en petits torrents d'aigua.

La tempesta ha anat acompanyada d'una gran quantitat de llamps. La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques del Servei Meteorològic ha arribat a comptar 736 llamps núvol-terra. A banda, també hi ha hagut alguna pedregada com, per exemple, a Sant Andreu de Llavaneres.

Forta tempesta per començar el dissabte!!! Fins i tot amb calamarsa. Gràcies Anna!!! Fotos de @llavaneres pic.twitter.com/OA07jatFco — Meteomar (@meteomarccm) June 13, 2020

Fins a mig matí els xàfecs continuaran afectant les comarques del nord-est. En aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions localment fortes al Maresme, la Selva, el Gironès i l'Alt i el Baix Empordà.

En canvi, a la resta del territori el temps es mantindrà tranquil, amb un ambient força sol i amb vent de mestral moderat que farà que la sensació sigui de fresca fins a mig matí. Ara bé, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i de nou a l'interior del nord-est que deixaran alguns ruixats locals durant la tarda.

La temperatura màxima serà més alta en conjunt, tot i que a l'Empordà quedarà una mica més curta que no pas ahir. S'arribarà a valors de 20 a 25 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a la Costa Brava i de 23 a 28 ºC a la resta.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà de bon matí farà sol o ressol arreu. Tot i això, a partir de migdia augmentaran els núvols per l'oest i creixeran nuvolades a zones de muntanya. Altra vegada, i seguint la dinàmica de les darreres setmanes, s'espera que durant la tarda hi hagi alguns ruixats aïllats a punts del Pirineu, del Prepirineu i de la depressió Central.

Amb tot, la calor anirà a més a l'interior, mentre que al litoral la temperatura serà una mica més baixa. Al Pla de Lleida i a la vall de l'Ebre es podria tornar a superar la marca dels 30 ºC.