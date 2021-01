El fred anirà de baixa durant la segona meitat del cap de setmana

La temperatura mínima d'avui ha tornat a baixar de valent. En zones de Ponent i del Camp de Tarragona ha estat entre 2 i 6 ºC més baixa que la d'ahir. Ara bé, el fogony que hi ha hagut de matinada en algunes valls pirinenques i del Prepirineu ha fet pujar notablement el termòmetre. És el cas de Sort, on avui la mínima ha sigut de 0 ºC, mentre que ahir va ser de -4 ºC. En qualsevol cas, les glaçades han guanyat extensió. S'ha arribat a:

-10 ºC a Tremp (el valor més baix d'aquest any en aquesta estació)

-6 ºC a Viella

-6 ºC a Vilanova de Segrià

-5 ºC a Artés

-4 ºC a Vacarisses

-2 ºC a la Bisbal d'Empordà

0 ºC al Vendrell

0 ºC a Falset

3 ºC a Cabrils

7 ºC a l'illa de Buda

Aquest cap de setmana el temps es mantindrà força tranquil a la majoria de comarques, amb sol o ressol arreu. Els bancs de boira que hi ha presents en algunes raconades de l'interior es dissiparan durant el matí. Demà, a diferència d'avui, els núvols seran més abundants al vessant nord del Pirineu i fins i tot hi haurà alguna precipitació feble i intermitent. La cota de neu voltarà els 1.500 o 1.600 metres, amb tendència a baixar al final del dia, quan la precipitació minvarà.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima d'avui serà semblant a la d'ahir o una mica més baixa. Se situarà entre 2 i 7 ºC a l'altiplà Central, a l'Aran, al nord de Ponent i a la conca de Tremp; entre 9 i 14 ºC al litoral, al prelitoral i en algunes valls del Pirineu, i entre 5 i 10 ºC a la resta del territori.

En canvi, demà es notarà una pujada del termòmetre, tant de dia com de nit. Encara hi haurà glaçades en punts de l'interior, malgrat que no seran tan extenses. Al migdia hi haurà registres de 14 a 18 ºC al litoral, al prelitoral, a la vall de l'Ebre i al sud de Ponent. No cal dir que en comparació amb els dies passats es notarà un ambient força agradable en aquests sectors i a recer del vent. A la resta del país també pujarà la temperatura, però el termòmetre es mantindrà per sota dels 10 ºC al vessant nord del Pirineu, al nord de Ponent i a les zones elevades de la Catalunya Central.

651x366 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La tramuntana i el mestral encara han bufat amb força a la matinada. S'ha assolit un cop màxim de 138 km/h a Portbou, 113 km/h a la Tosa d'Alp, 93 km/h al Perelló, 92 km/h a Mas de Barberans i 89 km/h a Das. Al llarg del matí anirà perdent força, però no acabarà de desaparèixer. De fet, demà al matí el mestral s'anirà reforçant altre cop al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i a partir del migdia ho farà la tramuntana a l'Empordà.

De cara als dies vinents no s'entreveuen canvis destacables, més enllà d'una normalització de la temperatura que implicarà que deixem enrere les matinades gèlides. En tot cas, a mitjans de la setmana entrant podria arribar un front d'origen atlàntic que podria deixar alguns ruixats.