Entre demà a la nit i dilluns al matí la neu podrà arribar a cotes baixes

La pertorbació que a hores d'ara es troba a l'Atlàntic, al nord-oest de Galícia, serà la responsable del temporal de pluja, neu, vent i mala mar que ens afectarà al llarg dels propers dies. Davant de l'enfortiment del vent de gregal que s'espera demà a la meitat est, amb ratxes de 70 a 90 km/h, Protecció Civil ha activat l'Alerta del pla VENTCAT.

📣 A partir de demà canvi important en la situació meteorològica:



➡Demà diumenge primera tongada del temporal:



S'han emès avisos per:



1⃣ Neu a l'extrem sud. (10 cm / cotes > 900 metres.

2⃣ Vent a la meitat est. (ratxa màxima >20 m/s

3⃣ Estat de la mar (onades > 2,5 metres). pic.twitter.com/Qli2IfEcL3 — Meteocat (@meteocat) January 18, 2020

Es recomana extremar la precaució en la mobilitat i a prop de zones arbrades com boscos, parcs i jardins i retirar o fixar bé els objectes que tingueu a l'exterior per evitar accidents. A més, també s'han posat en Prealerta els plans NEUCAT i INUNCAT. Per una banda, per les nevades que s'esperen a les Terres de l'Ebre, que al llarg de diumenge podrien acumular més de 10 cm per sobre dels 900 metres, i per l'altra, pel fort onatge que afectarà al conjunt del litoral.

De moment, al llarg d'aquesta tarda la nuvolositat anirà augmentant d'oest a est i arribaran algunes precipitacions, sobretot a partir del vespre, amb una cota de neu que voltarà els 900 o 1.000 metres. De cara a la pròxima nit i matinada els ruixats s'estendran per la major part del territori, si bé seran menys probables a les comarques de Girona. A partir de demà al matí, les precipitacions quedaran restringides a les Terres de l'Ebre i, de manera feble i dispersa, al Pirineu. A la resta, ben poca precipitació s'espera durant el centre de la jornada, tret d'algun ruixat despistat.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Caldrà estar pendents de la cota de neu, ja que variarà en funció de la zona i del moment de la jornada. Aquesta matinada baixarà fins als 600 metres a l'interior del nord-est i en punts de la Catalunya Central, mentre que a la resta es mantindrà entorn dels 1.000 metres. Al llarg del dia, la cota de neu tendirà a baixar i de cara a la nit se situarà entre els 400 i els 500 metres arreu.

Durant la nit de diumenge a dilluns començaran a arribar algunes precipitacions de mar cap a terra. Serà llavors, i fins dilluns a mig matí o migdia, quan pot nevar en zones no gaire allunyades del litoral. Els ruixats afectaran principalment el litoral, el prelitoral i les Terres de l'Ebre. A la resta pot caure algun ruixat feble i dispers. En conjunt la cota de neu serà de 200 a 400 metres, però hi haurà algunes excepcions. A l'interior de les Terres de l'Ebre i a bona part de les comarques de Girona podria nevar localment per sota. En canvi, al litoral central la cota de neu difícilment baixarà dels 400 o 500 metres.

Un cop arribin les precipitacions més importants a partir de dilluns al migdia, acompanyades d'una massa d'aire menys fred que anirà avançant cap a l'interior, la cota de neu pujarà ràpidament. Per tant, no s'espera que s'acumulin gruixos gaire destacables a cotes baixes (menys de 5 cm, en general). A primera hora de la tarda se situarà entre els 900 i els 1.100 metres a la majoria de comarques, si bé en punts de l'interior de les comarques de Girona i de les Terres de l'Ebre li costarà de pujar i encara podria nevar per sobre dels 400 a 600 metres fins a mitja tarda. De cara a la nit de dilluns a dimarts s'enfilarà fins als 1.200 metres al Pirineu i fins als 1.600 metres a la resta.

Neu a banda, el vent de gregal s'anirà reforçant al llarg de diumenge, amb cops que a partir de la tarda ja podran superar els 70 km/h a la meitat nord del litoral i en zones de muntanya. Serà entre dilluns i dimarts quan les ratxes de vent a bona part de la costa i en zones elevades de la resta del país podrien acostar-se als 80 a 100 km/h. Tot plegat farà que hi hagi onades que podran superar àmpliament els 5 metres d'alçada.

651x366 Cop màxim de vent previst per dilluns al matí / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per dilluns al matí / Model GFS - ARAméteo

Fins dimecres, les acumulacions de precipitació podrien superar els 100 l/m2 a moltes comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre, al nord-est i a la resta del litoral i del prelitoral. Fins i tot hi pot haver indrets de les comarques de Girona i de la Catalunya del Nord on se superin els 200 l/m2. Al Pirineu oriental, on la precipitació serà en forma de neu al llarg de tot l'episodi, es podria acumular més d'1 metre de neu per sobre dels 1.800 metres.