A les portes d'un temporal dur de pluja, neu, vent i mar

La pertorbació que ahir se situava a l'Atlàntic ja ha arribat al Mediterrani. Aquesta borrasca serà la responsable del temporal de pluja, neu, vent i mar que ens acompanyarà, pel cap baix, fins dimecres. De fet, ahir mateix Protecció Civil ja va posar en Alerta el pla VENTCAT i en Prealerta els plans NEUCAT i INUNCAT.

Durant la matinada ja hi ha hagut els primers ruixats, que sobretot han afectat les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Fins a les 8 del matí s'han recollit 32 l/m2 a Mont-roig del Camp, 24 l/m2 a Riudecanyes i 17 l/m2 a Albesa. De moment, la neu ha fet acte de presència per sobre dels 900 o 1.000 metres d'altitud al centre i al sud del país, tot i que al Pirineu i al Prepirineu ha arribat a nevar una mica per sobre dels 600 o 700 m, com per exemple a la Seu d'Urgell.

Avui

Les precipitacions més extenses i continuades quedaran concentrades al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la resta hi podrà haver alguns ruixats dispersos, preferentment fins a migdia. A mitja tarda les precipitacions minvaran i hi haurà una treva fins a la matinada. Fins i tot, s'obriran algunes clarianes al nord del país. La cota de neu anirà baixant fins a situar-se cap als 700 metres al migdia. Durant la tarda, amb l'arribada de més aire fred, continuarà baixant i, al final del dia, rondarà els 400 metres.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

El vent de gregal guanyarà força al llarg del matí i, a partir de migdia, bufarà amb cops superiors als 70 km/h al litoral i prelitoral central i nord i a zones elevades. La mar s'alterarà ràpidament durant el matí, i a migdia ja hi haurà onades de més de 3 metres a la meitat sud del litoral. Durant la resta de la jornada l'onatge anirà en augment i, al final del dia, el temporal serà dur arreu, amb onades de 3 a 5 metres d'alçada.

Demà

De matinada reapareixeran els ruixats a punts de les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent i, al llarg del matí, a les comarques de Girona i del nord de Barcelona les precipitacions avançaran, de mica en mica, de mar cap a terra. A partir del migdia acabaran afectant el quadrant nord-est i les Terres de l'Ebre de manera més extensa i continuada. A la resta del litoral hi haurà alguns ruixats, mentre que a la resta del país és probable que no arribi a ploure, encara. Al final del dia les precipitacions tendiran a endinsar-se cap a l'interior.

La cota de neu durant la primera meitat del dia serà baixa. Fins a migdia voltarà entre els 100 i els 300 metres a les comarques de Girona, del nord de Barcelona i de l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a la resta se situarà entre els 400 i els 600 metres. S'acumularan gruixos inferiors als 5 cm.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Ràpidament, tendirà a pujar, i a mitja tarda se situarà entre els 600 i els 800 metres a bona part del territori. Ara bé, en comarques més arrecerades del vent, com l'interior de l'Alt Empordà, la Garrotxa, punts del Ripollès i Osona i la Terra Alta la pujada de la cota de neu serà més lenta i no es començarà a notar fins ben entrat el vespre, en conjunt. Per tant, en aquests sectors pot nevar per sobre dels 200 a 400 metres i acumular gruixos de 5 a 15 cm. Al final del dia, la cota de neu voltarà entre els 800 i els 1.000 metres al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya Central, i entre els 1.100 i els 1.300 metres a la resta.

El vent de llevant i de gregal bufarà amb força a molts punts del territori, especialment al litoral, al prelitoral, a l'Altiplà Central i a altres zones elevades, amb cops de 80 a 100 km/h. El temporal de mar, que serà molt dur, anirà en augment, amb onades de 5 a 7 metres arreu, puntualment més altes.

Dimarts

Dimarts serà el dia més plujós de tot el temporal, una jornada passada per aigua arreu. Les precipitacions més extenses i abundants afectaran la meitat est, sobretot el Pirineu oriental, la Serralada Transversal, l'interior de l'Alt Empordà i de la Catalunya Nord i el Montseny, a més del massís del Port, on es podran acumular entre 100 i 150 l/m2. A la resta del litoral, del prelitoral, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre sovintejaran els registres de 50 a 100 l/m2, mentre que a la resta del territori es podran recollir entre 20 i 50 l/m2.

651x366 Precipitació prevista per dimarts / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per dimarts / Model GFS - ARAméteo

La cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres, en conjunt. Això vol dir que bona part de la neu acumulada el dia anterior per sota d'aquesta cota s'anirà fonent, però per sobre el gruix anirà a més. Per sobre dels 1.800 metres al Pirineu oriental hi podria haver acumulacions de més d'1 metre de neu.

De matinada el vent perdrà una mica de força. Tot i això, al llarg del matí i fins al vespre es tornarà a reforçar i hi continuarà havent cops de 80 a 100 km/h al centre i al sud del territori i a la resta del litoral. Es mantindrà el temporal de mar, amb onades de 5 a 7 metres al conjunt de la costa.

Dimecres

Arribats a dimecres, els diversos mapes no s'acaben de posar d'acord en què passarà. L'escenari més probable és que el temporal de pluja, vent i mar tendeixi a anar perdent força. Encara hi haurà ruixats, sobretot a les comarques del nord-est, amb neu per sobre dels 1.500 metres. El vent de llevant ja no bufarà amb tanta força com els dies anteriors, però encara es farà notar a la meitat nord del litoral. Les onades continuaran sent altes, però ja els costarà superar els 4 metres d'alçada.

En dies posteriors la situació tendirà a tranquil·litzar-se, tot i que no acabarà de fer net del tot. Dijous i divendres encara es podrien produir alguns ruixats, però res a veure amb la tongada de pluges que s'espera fins dimecres. D'aquesta manera, en tres dies és probable que s'acabin acumulant entre 100 i 200 l/m2 a bona part del país, mentre que en alguns indrets del Pirineu oriental i la Serralada Transversal hi podria haver registres superiors. Un temporal de primera divisió.