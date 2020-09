El temps canviant es mantindrà durant tot el cap de setmana, amb més sol demà al matí

Durant les darreres hores s'han anat repetint els ruixats i les tronades a diverses comarques, fruit de la depressió que es manté situada al nord-oest de la península Ibèrica. Han estat més freqüents a les comarques de la meitat oest, mentre que en algunes zones de les comarques de Girona ni tan sols ha arribat a ploure. Durant les darreres 24 hores (des de les 7 h d'ahir fins a les 7 h d'avui) s'han arribat a acumular:

62 l/m² a Espot

37 l/m² a Mont-roig del Camp

34 l/m² a Blancafort

29 l/m² a Riudecanyes

28 l/m² al Montmell

25 l/m² a Font-rubí

19 l/m² a Vallirana

19 l/m² a Vilanova de Meià

18 l/m² a Massoteres

16 l/m² als Alfacs

S'espera un dissabte marcat pel temps canviant i insegur. S'intercalaran les grans clarianes i estones de sol, que guanyaran terreny amb el pas de les hores, amb les nuvolades i els xàfecs aïllats al conjunt del territori. Per tant, és molt recomanable que porteu a la bossa un paraigua plegable, ja que pot ser que l'hàgiu d'acabar fent servir en algun moment del dia.

Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà al matí el temps serà molt tranquil. Dominarà l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts de l'interior de bon matí que es trencaran ràpidament. A partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya que, al llarg de la tarda, deixaran alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, del nord de l'Empordà i del massís del Port.

Com que durant el cap de setmana hi haurà força més estones de sol que no pas ahir, la temperatura màxima tendirà a recuperar-se, però sense arribar als valors tan elevats d'uns dies enrere. Tant avui com demà es mourà entre 18 i 23 ºC al Pirineu i a l'Altiplà Central i entre 24 i 29 ºC a la resta del territori.

Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La variabilitat es mantindrà a principis de la setmana vinent, fins i tot amb un augment de la inestabilitat de cara a dimarts. Aleshores, els xàfecs podrien guanyar extensió i intensitat.

A banda, caldrà seguir amb atenció el canvi de temps que podria arribar entre dijous i divendres. A hores d'ara els mapes insisteixen a dibuixar l'entrada del vent de component nord que podria fer baixar notablement la temperatura fins a portar l'ambient de plena tardor al conjunt del país.