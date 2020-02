Molts termòmetres marcaran una màxima de 20 a 25 ºC

La dita diu que si la Candelera plora (plou) l'hivern és fora, però si la Candelera riu (fa sol) l'hivern és viu. Avui riurà, i molt, però l'ambient continuarà sent plenament primaveral durant els pròxims dos dies. S'espera un diumenge força assolellat, amb el pas de bandes de núvols prims. Com va passar ahir, la boira de primeres hores de planes interiors marxarà durant el matí. La novetat és que al llarg del dia es pot formar algun banc de boira local arran de costa, en punts del Maresme, la Selva o el Baix Empordà, preferentment.

La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir, o una mica més alta. On es notarà més l'ascens serà a les comarques de Girona. Al litoral, al prelitoral i al pla de Lleida s'arribarà a valors de 19 a 24 ºC, i a la resta, de 14 a 19 ºC.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà reapareixerà la boira matinal en planes i fondalades de l'interior que, de nou, es dissiparà abans del migdia. Ara bé, en algunes zones de Ponent farà el ronso i li costarà aixecar-se. Independentment, també hi haurà bancs de boira mar endins que podran fregar la costa en punts del sud del delta de l'Ebre, i també a les comarques de Castelló i Alacant i al sud de Menorca, Eivissa i Formentera. A la resta hi haurà algunes pinzellades de núvols alts poc destacables.

La temperatura serà més alta arreu, tret dels trams de la costa on hi hagi boira i a Ponent, on la màxima quedarà més curta. En conjunt hi haurà registres de 20 a 25 ºC al litoral i al prelitoral i de 15 a 20 ºC a la resta del territori.

Dimarts el pas d'un front obrirà les portes a l'entrada de la tramuntana i el mestral, que bufaran amb força al nord de l'Empordà, als cims del Pirineu, al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Arribarà una massa d'aire fred que s'endurà l'ambient primaveral, i fins i tot hi haurà algun ruixat de neu al vessant nord del Pirineu per sobre dels 1.700 metres. La cota baixarà fins als 1.300 metres al vespre. Dimarts al migdia la temperatura ja serà més baixa, però es mantindrà la suavitat a l'oest i al sud del territori. El descens més brusc es notarà a partir del vespre i, sobretot, dimecres a la matinada.