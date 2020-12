L'anticicló portarà un temps molt tranquil fins a la nit de Nadal

El front que ha creuat el territori al llarg de la nit i la matinada ha deixat precipitacions febles a força comarques del centre i l'oest. S'han arribat a acumular fins a:

6 l/m² a Lleida

5 l/m² a Torres de Segre

5 l/m² a Cervera

5 l/m² a Sant Martí de Riucorb

4 l/m² Pujalt

3 l/m² Ulldemolins

3 l/m² Ascó

A primeres hores encara es pot escapar alguna roina a punts del Pirineu, el Prepirineu i nord-est, amb neu per sobre dels 1.600 metres. A mesura que avanci el matí s'aniran obrint clarianes d'oest a est, tot i que a les comarques de Girona no serà fins passat el migdia que es començaran a esqueixar els núvols. Mentre que al Prepirineu occidental i a les Terres de l'Ebre quedarà una tarda assolellada, a la resta hi haurà restes de núvols. Fins i tot, en el cas del Pirineu i Prepirineu oriental i entorn la Serralada Transversal hi podria haver algun ruixat aïllat i de curta durada.

La temperatura màxima serà més baixa que ahir a bona part del territori. Els valors oscil·laran entre 11 i 16 ºC al litoral, al prelitoral i a la vall de l'Ebre i entre 8 i 13 ºC a la resta.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

A partir de demà l'anticicló s'acostarà i ens acompanyarà ben bé fins a la nit de Nadal. Així, tot i que aquest dilluns a la tarda passarà la cua d'un front del Pirineu que deixarà alguns ruixats, sobretot al vessant nord, en conjunt el temps serà força tranquil.

La boira guanyarà protagonisme a les planes i fondalades interiors que en algunes raconades del nord de Ponent podria arribar a ser persistent, amb ambient fred. A la resta, farà sol o ressol, i la temperatura màxima anirà clarament a l'alça. Dimecres hi podria haver alguns valors de fins a 17 o 18 ºC a punts del litoral i del prelitoral.

El proper canvi de temps arribarà just per la nit de Nadal, amb el pas d'un front que obrirà les portes a l'entrada d'aire fred. Així, tant el dia de Nadal com el de Sant Esteve caldrà abrigar-se de valent. Tot i això, no sembla que el fred hagi de venir acompanyat de gaire precipitació, més enllà d'alguns ruixats al Pirineu i a punts del nord-est. Tot sembla indicar que la recta final d'aquest 2020 el temps serà força canviant.