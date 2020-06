Última tarda de xàfecs forts i tronades a punts de l'interior

La matinada ha tornat a ser fresca a l'interior, però en alguns punts del litoral i de les Terres de l'Ebre la temperatura mínima no ha baixat dels 20 ºC. Aquestes han sigut algunes de les mínimes d'avui:

5 ºC a Núria

9 ºC a Vielha

12 ºC a Solsona

15 ºC a Navata

15 ºC a Terrassa

16 ºC a Malgrat de Mar

16 ºC a Algerri

16 ºC a Sant Cugat del Vallès

20 ºC a Vinebre

21 ºC a l'Illa de Buda

Al llarg del matí els intervals de núvols de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i les valls del Pirineu s'aniran trencant, mentre que a la resta es mantindrà l'ambient assolellat. Tot i això, a partir de migdia creixeran nuvolades, sobretot a zones de muntanya.

Durant la tarda s'esperen xàfecs i tempestes a punts del Pirineu, del Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i al nord i a l'est de la Catalunya Central. Seran localment forts, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, i fins i tot podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. També hi podria haver algun ruixat aïllat a punts del prelitoral. Avançat el vespre les precipitacions desapareixeran.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima serà entre 1 i 4 graus més alta que la d'ahir. Se superarà la marca dels 30 ºC a l'interior de la vall de l'Ebre i al pla de Lleida, mentre que a la resta sovintejaran els valors de 23 a 28 ºC.

Demà el dia començarà amb alguns bancs de boirina o de boira a indrets de l'interior com la plana de Vic o el pla de Bages, i amb intervals de núvols baixos al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre que es dissiparan ràpidament. S'acabarà imposant el sol arreu, tot i que durant la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya del nord del país. A diferència d'avui, els ruixats seran molt més localitzats i menys intensos. Se centraran en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona.

L'ambient serà encara més càlid a tot arreu. En alguns trams de la costa no es baixarà dels 20 ºC en tota la nit. De dia la temperatura s'enfilarà fins a assolir els 24 a 29 ºC al litoral i al Pirineu, els 30 a 35 ºC a Ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre i els 27 a 32 ºC a la resta.

651x366 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La calor d'estiu i els dies majoritàriament assolellats seran la tònica dominant de la primera meitat de la setmana vinent. Així, tot indica que la nit de la revetlla de Sant Joan serà tranquil·la i amb un ambient relativament suau, sobretot a la costa.