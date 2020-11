L'ambient assolellat i el fred matinal marcaran la pauta d'avui i demà

Aquesta matinada ha estat la primera de la tardor d'enguany amb glaçades extenses fora del Pirineu. Tret dels cims més alts, la temperatura ha baixat entre 3 i 8 graus de manera generalitzada. Fins i tot, a punts de l'Empordà, on a diferència d'ahir avui ja no hi bufa la tramuntana, el descens ha estat de més de 10 graus en 24 hores. S'ha arribat a valors de:

-8 ºC a Das

-4 ºC a Sort

-3 ºC a Olot

-1 ºC a Mollerussa

0 ºC a Vinebre

0 ºC a Sant Pere Pescador

4 ºC a Granollers

5 ºC a Torredembarra

6 ºC a Alcanar

9 ºC a Barcelona

El sol serà el protagonista indiscutible de la jornada. Això afavorirà que, amb el pas de les hores, el fred vagi clarament de baixa. S'espera que la màxima d'avui arribi a situar-se entre els 12 i els 17 ºC a bona part del territori. Tot i això, un cop es pongui el sol, caldrà tornar-se a abrigar.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La tramuntana i el mestral que encara continuen bufant en alguns racons de l'Alt Empordà i al sud del Camp de Tarragona perdran força al llarg del matí. De fet, el mestral deixarà de bufar abans del migdia, mentre que la tramuntana desapareixerà havent dinat.

Demà serà una nova jornada assolellada. Tot i això, a primeres hores es podria formar alguna boirina a planes i fondalades interiors que es dissiparà ràpidament.

Amb tot, la propera matinada serà una mica més freda a les zones enclotades. En canvi, a zones elevades la temperatura mínima pujarà lleugerament, de manera que s'accentuarà encara més la inversió tèrmica. Es repetiran les glaçades a l'interior, amb valors de 2 a -3 ºC de manera força generalitzada, mentre que al litoral la majoria de termòmetres es mouran entre els 2 i els 7 ºC. A migdia, l'ambient serà semblant o una mica més agradable que el d'avui.

L'anticicló garantirà que el temps es mantingui sense canvis destacables tant dilluns com bona part de dimarts. A partir de llavors s'enretirarà i obrirà les portes a l'arribada d'una pertorbació a la Península Ibèrica que portarà més núvols i fins i tot algunes precipitacions, que seran més probables de cara a dijous. A mesura que passin els dies la temperatura tendirà a recuperar-se lentament, però sense arribar als valors tan elevats de jornades enrere.