Temps variable, amb més núvols i alguns ruixats

Aquesta matinada ha sigut més freda que l'anterior. De ben segur que si heu obert les finestres per ventilar la casa o el pis, ho deveu haver notat. Les glaçades, tot i que febles, han reaparegut en diversos punts de la Catalunya Central. Alguns dels valors de temperatura mínima més destacables d'avui han sigut:

-4 ºC a Das

-2 ºC al Pont de Suert

-1 ºC a Seròs i a Artés

0 ºC a Òdena i a Vic

1 ºC a l'Espluga de Francolí

3 ºC a la Bisbal d'Empordà i a Benissanet

5 ºC a Malgrat de Mar

7 ºC a Torredembarra i a Cabrils

10 ºC a l'Illa de Buda i a Barcelona

Aquest matí de núvols n'hi haurà ben pocs a la majoria de comarques, tret de la Costa Brava. A mesura que avanci el dia n'aniran arribant pel Litoral que, de mica en mica, s'endinsaran cap a l'interior. Durant la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que poden arribar a deixar quatre gotes o algun ruixat aïllat i de curta durada.

Demà en conjunt la nuvolositat serà més abundant que no pas avui. S'espera un diumenge amb més núvols que no pas clarianes a bona part del Litoral i del Prelitoral, fins i tot amb alguns ruixats dispersos a partir de mig matí. En canvi, com més a l'interior hi haurà més ullades de sol. Ara bé, altra vegada a partir del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats, més probables al Pirineu, al Prepirineu i sense descartar-los a la resta.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Al llarg del cap de setmana la temperatura màxima serà semblant a la d'ahir o una mica més baixa. En general se situarà entre els 15 i els 20 ºC, tot i que en algunes valls del Pirineu, a l'Altiplà Central i en punts de la franja costanera quedarà una mica més curta, sobretot de cara a demà.

Dilluns el temps es mantindrà insegur, amb força núvols al conjunt del territori i algunes precipitacions, que seran més continuades als dos extrems del Litoral i el Prelitoral. A més, el vent de llevant guanyarà intensitat i bufarà amb cops de 40 a 50 km/h a la costa.

Dimarts el temps tendirà a millorar, però entre dimecres i dijous des de Centreeuropa podria arribar una massa d'aire fred que faria baixar força la temperatura. A més, tot sembla indicar que podria augmentar la inestabilitat i hi podria haver ruixats, amb una cota de neu que fàcilment se situaria per sota dels 1.000 metres.