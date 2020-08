La calor anirà de baixa

Aquesta matinada la temperatura mínima ha estat força més alta que ahir al conjunt del territori, especialment a les comarques de la meitat est. La presència d'intervals de núvols baixos i el vent de tramuntana que ha bufat reescalfat a l'Empordà ha afavorit que el termòmetre no hagi pogut baixar. Destaquen els registres següents:

27 ºC a Barcelona (el Raval)

27 ºC a Badalona

25 ºC a Verges

25 ºC a Roses

25 ºC a Torredembarra

24 ºC al Pantà de Riba-roja

24 ºC a Granollers

23 ºC a Terrassa

23 ºC a Amposta

21 ºC a Lleida

20 ºC a Vic

Malgrat aquesta nit de mal dormir a molts indrets del territori, avui es notarà un descens de la temperatura màxima, especialment a l'interior. De mica en mica està arribant una massa d'aire que portarà una normalització de la temperatura de cara als propers dies. Així doncs, avui la màxima pujarà fins als 31 a 36 ºC al pla de Bages, a Ponent i a la vall de l'Ebre i fins als 27 a 32 ºC a la resta, tot i que a la Val d'Aran el termòmetre quedarà més frenat.

Amb tot, avui serà una jornada amb nuvolositat variable al nord, l'est i a la resta del litoral i prelitoral, amb nuvolades més gruixudes en aquests sectors durant la segona meitat del dia. Entre mig matí i l'hora de dinar hi haurà alguns ruixats entre el sud de la Costa Central i el nord de la Costa Daurada, mentre que a la tarda els xàfecs afectaran l'interior de les comarques de Girona, de l'est de Barcelona i de la Catalunya Central i el massís del Port. Localment seran fortes i aniran acompanyades de tempesta, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. En canvi, a Ponent lluirà el sol durant bona part del dia.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

A més, la tramuntana bufarà amb cops forts a bona part de l'Alt Empordà i a punts del Baix Empordà tant avui com demà. Això farà que hi hagi onades de més de mig metre d'alçada al nord de la Costa Brava.

La propera nit i matinada el cel s'asserenarà a bona part del territori i la temperatura baixarà. L'ambient serà menys xafogós, en general. Demà al matí hi haurà alguns núvols a la costa i al prelitoral central i al vessant nord del Pirineu. A la resta, de núvols gairebé no n'hi haurà. Tot i això, tornaran a créixer nuvolades a partir de migdia que deixaran alguns ruixats cap a l'interior de les comarques de Girona. Seran menys intensos i més localitzats que no pas els d'avui. Al vespre, els xàfecs aïllats també afectaran punts del litoral i prelitoral central, on s'hi mantindran fins a les primeres hores del matí de dilluns.

Demà, la calor afluixarà una mica més. Els valors més alts fregaran els 35 ºC de manera puntual, i a bona part del litoral i del Pirineu ja no s'arribarà als 30 ºC. De fet, la setmana entrant la calor serà molt moderada, malgrat un repunt transitori entre dimarts i dimecres. Fins i tot, alguns mapes insinuen un descens més marcat d'aquí a una setmana.