Els núvols aniran en augment amb el pas de les hores

Fins al migdia hi haurà moltes clarianes i ben poques pluges, tret d'algun ruixat local cap a les Terres de l'Ebre i a la Costa Brava. A partir de llavors, les nuvolades creixeran amb força en zones de muntanya i els xàfecs aïllats s'aniran escampant per l'interior. Els més importants se centraran al Pirineu i al Prepirineu, fins i tot, localment amb alguna tronada. En canvi, a bona part del litoral no plourà fins ben entrat el vespre o la nit. La cota de neu estarà al voltant dels 1.700 metres.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Durant la pròxima matinada arribaran pluges per la costa que aniran avançant cap a l'interior. Amb el pas de les hores, sobretot a partir del migdia, els ruixats tendiran a desaparèixer de la franja litoral. Les precipitacions més importants afectaran les Terres de l'Ebre, especialment entorn del massís del Port i, en menor mesura, zones de muntanya de les comarques de Girona. La cota de neu baixarà fins als 1.200 o 1.300 metres al Pirineu oriental, mentre que a l'occidental oscil·larà entorn dels 1.700 metres.

Les clarianes guanyaran terreny dimarts al matí per l'interior, tot i que al litoral encara hi haurà força núvols baixos. Amb el pas de les hores, però, augmentarà la nuvolositat arreu, i durant la tarda reapareixeran els ruixats, febles i dispersos, que podran afectar qualsevol indret del territori, preferentment les comarques interiors. Seran en forma de neu per sobre dels 1.200 metres, si bé la cota tendirà a baixar fins als 800 metres al final del dia.

A partir de dimecres es mantindrà el temps insegur, amb la possibilitat d'alguns ruixats, i s'hi sumarà una baixada de les temperatures. Això farà que la neu pugui fer acte de presència en cotes relativament baixes, fins i tot per sota dels 700 o 800 metres. L'ambient serà més hivernal a tot arreu, amb màximes que difícilment arribaran als 15 ºC allà on més arribin a pujar. Aquesta situació es podria allargar fins divendres.