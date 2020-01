Temps variable al llarg del cap de setmana

De matinada els núvols han anat a més i això ha afavorit que hagi estat una nit poc freda, en general. Les glaçades han quedat restringides al Pirineu i a punts del Prepirineu. En conjunt, la mínima ha pujat entre 1 i 3 ºC.

El matí serà variable, amb més estones de sol cap al nord i, en canvi, un cel més ennuvolat com més cap al sud del territori. Hi haurà alguns ruixats dispersos que aniran avançant de mar cap a terra i que fins a migdia podran afectar punts de la meitat sud, fins i tot, localment amb tempesta A partir de llavors les precipitacions podran arribar a qualsevol punt del país. No plourà a tot arreu ni durant massa estona, sinó que seran a ruixats curts i de distribució irregular. La cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.500 metres.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima baixarà una mica, entre 1 i 3 ºC. Els valors més alts, de 10 a 15 ºC, es registraran al litoral, al prelitoral, a Ponent i a la vall de l'Ebre. A la resta, se situarà entre els 7 i els 12 ºC.

Durant la propera nit i matinada encara hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats dispersos, sobretot cap al nord i l'est del Principat. Ara bé, amb el pas de les hores els núvols s'aniran trencant i les ullades de sol guanyaran terreny. A la tarda, el cel quedarà poc ennuvolat a la majoria de comarques, tot i que a l'interior del nord-est, al sud de la costa Brava i al nord de la costa central creixeran nuvolades que podran deixar quatre gotes o algun ruixat curt i aïllat.

La temperatura mínima no variarà gaire. La màxima, en canvi, com que hi haurà més estones de sol que no pas avui, podrà pujar. Al centre del dia l'ambient serà poc fred, fora del Pirineu.

651x366 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La setmana entrant començarà sense canvis significatius. S'imposarà la circulació d'oest, és a dir, el pas de fronts d'origen atlàntic, poc actius, que portaran bandes de núvols i alguns ruixats a l'Alt Pirineu. De fred de ple hivern, ara com ara, si se'l veu ni se l'espera.