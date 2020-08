Canvi brusc de temps divendres amb moltes tronades i temps violent

Ja fa uns dies que totes les mirades del panorama meteorològic estan centrades en el canvi de temps que s'iniciarà divendres. L'arribada d'una massa d'aire molt freda per a aquesta època de l'any, provinent del nord d'Europa, serà la causant que el temps es compliqui i, de valent, tant divendres com dissabte al matí, amb un marcat descens de la temperatura. Fins llavors, però, el pronòstic serà de més estabilitat i poca pluja.

Abans que arribi el sistema frontal, tant dimecres com dijous, el temps serà majoritàriament assolellat a la majoria de comarques catalanes. Tan sols hi haurà la presència de núvols baixos matiners en punts costaners i propers del litoral de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A la tarda, creixeran núvols d'evolució diürna al Pirineu i a les comarques interiors de Barcelona i Girona. De moment, aquest dimecres no deixaran pluja però dijous sí que cauran alguns ruixats locals a l’interior del nord-est. La temperatura, aquestes dues jornades, es mantindrà sense grans canvis, entre els 30 i 35 graus en general, puntualment més alta a Ponent i a la vall de l'Ebre.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Ara bé, el sistema frontal anirà creuant de nord a sud a partir de divendres al migdia i, amb ell, els xàfecs i les tempestes aniran guanyant protagonisme i s'estendran fins a afectar gairebé qualsevol punt del país al final del dia. El gran contrast tèrmic que hi haurà entre la temperatura a les capes baixes de l'atmosfera respecte de tot l'aire fred que arribarà a més alçada, afavorirà que els xàfecs vagin acompanyats, freqüentment, d’intenses precipitacions i temps violent (ratxes fortes de vent i pedregades). Aquesta situació més complicada es mantindrà fins dissabte al matí. En tot cas, la inestabilitat seguirà encara durant tot el cap de setmana, cosa que afavorirà que ressorgeixin nous xàfecs que seran més probables que caiguin a les comarques de la meitat est del país.

651x366 Pluja prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo

D'altra banda, durant tot l'episodi, en punts del Pirineu i del Prepirineu podrien acumular-se quantitats per sobre dels 80 litres, i el descens de la temperatura, que serà acusat, farà que s’enregistri la primera nevada de la temporada a les cotes més altes de la serralada, al voltant d'uns 2.400 metres dissabte. L'entrada de vent del nord, a part de provocar un descens acusat dels termòmetres arreu del país durant el cap de setmana, també portarà ratxes fortes de vent als cims del Pirineu, així com a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. I, a conseqüència d'aquestes ventades, hi haurà una alteració marítima considerable amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada a la Costa Brava.

651x366 Temperatura màxima prevista per dissabte / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per dissabte / Model GFS - ARAméteo

A més, els models meteorològics a mitjà termini indiquen que la setmana vinent es mantindrà l’entrada de vent del nord, amb possibilitat de precipitació a la cara nord del Pirineu i en punts del litoral i el prelitoral de Barcelona. I, malgrat que la temperatura tendirà a recuperar-se, no es preveuen calorades com la d’aquests dies.