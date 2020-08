L’estiu quedarà tocat després del fort canvi de temps

Ja tenim gairebé a tocar el canvi de temps anunciat per divendres. De moment, però, avui dijous encara serà un dia marcat pel temps assolellat i per la calor. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 de manera generalitzada, quedant puntualment per sobre a Ponent i la vall de l'Ebre, i amb molta xafogor a la costa. De núvols només n'hi haurà al litoral i prelitoral de Tarragona i a la tarda al Pirineu i comarques interiors de Barcelona i Girona, on s'escaparà algun xàfec al voltant del Ripollès i comarques properes.

651x366 Pluja prevista per dijous/ Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per dijous/ Model GFS - ARAméteo

Divendres el panorama meteorològic serà completament diferent. L'arribada d'aire fred per les capes altes de l'atmosfera afavorirà el creixement de nuvolades ràpidament durant el matí. Serà a partir del migdia quan creuarà el sistema frontal que farà detonar les tronades. S'iniciaran pel Pirineu i Prepirineu i, a mesura que avanci la tarda, es desplaçaran de nord a sud i al final del dia arribaran a la costa.

Les tempestes localment descarregaran amb intensitat molt forta, i amb força ocasions aniran acompanyades de pedregades, de cops molt forts de vent i de possibles fenòmens violents. A més, podran acumular-se més de 80 litres en alguns punts del centre i nord del país.

Els xàfecs continuaran fins al migdia de dissabte i podran afectar qualsevol punt del territori. A partir de llavors, els ruixats es restringiran a les comarques del Pirineu i Prepirineu i de la meitat est, en especial a l'interior de Barcelona i de Girona a la tarda i més a la costa a la nit. Diumenge, encara amb temps inestable, es reactivaran nous ruixats a l'interior del país.

651x366 Pluja prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo

A part de la pluja, caldrà estar atents també al vent i a l'estat de la mar. Amb el pas del front s'intensificarà el vent del nord a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre i es mantindrà fins dilluns amb cops forts i alguns de molt forts, així com als cims del Pirineu. El vent alterarà la mar a la Costa Brava amb forta maror i àrees de maregassa.

Finalment, el fort descens de la temperatura durant el cap de setmana afavorirà algunes nevades a les cotes més altes del país. Dissabte per sobre dels 2.400 metres i diumenge al voltant dels 2.200 metres. Dissabte serà el dia més fred, amb unes màximes que es mouran entre els 20 i 25 graus de manera generalitzada. A partir de llavors la temperatura a poc a poc s’anirà recuperant, però els models a mitjà i llarg termini no entreveuen grans calorades. L'estiu quedarà tocat.