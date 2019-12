Cap de setmana de sol i boira

Aquesta matinada l'ambient ha estat d'hivern, amb glaçades febles que, com va passar ahir, s'han estès per moltes valls i fondalades del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya Central i del prelitoral. Fins i tot en alguna raconada del litoral ha arribat a glaçar, com és el cas de Vinyols i els Arcs (el Baix Camp), amb -0,1 ºC de mínima.

A poblacions com Cervera i Barcelona, la temperatura mínima d'avui ha estat la més baixa de l'últim mes: des dels dies 19 i 20 de novembre que no feia tant de fred. A Amposta, cal recular fins al 21 de març per trobar una matinada tan freda.

Durant el cap de setmana es mantindrà el temps tranquil, amb sol i el pas d'algun núvol alt i prim a bona part del territori. A banda d'això, la boira serà la protagonista a moltes comarques de l'interior. Tot i que fins a mig matí serà present a moltes planes i fondalades, amb el pas de les hores s'anirà alçant i esqueixant. Ara bé, a Ponent serà persistent. En canvi, la visibilitat serà excel·lent a les zones de muntanya.

Demà l'única novetat serà la formació d'alguns intervals de núvols baixos al litoral i al prelitoral, sobretot al sector central. A estones deixaran el cel mig ennuvolat.

La temperatura màxima d'avui serà semblant o baixarà una mica. Allà on hi hagi boira la majoria de valors quedaran per sota dels 6 o 7 ºC a tot estirar. En canvi, al litoral i al prelitoral se situarà entre 11 i 16 ºC i a la resta de l'interior entre 7 i 12 ºC. Demà serà entre 1 i 3 graus més baixa.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Les nits es mantindran fredes, amb glaçades a l'interior. Fins i tot s'espera que el termòmetre pugui baixar encara una mica més. Només a alguns punts del litoral, sobretot entorn a les grans ciutats, i a zones de mitja muntanya hi haurà valors per sobre dels 5 ºC. Es mantindrà l'acusada inversió tèrmica.

El vent de tramuntana bufarà moderat al nord del Cap de Creus i als cims del Pirineu oriental fins al migdia, amb cops que poden superar els 50 km/h. De fet, de matinada s'ha arribat a registrar un cop màxim de 67 km/h a Portbou i de 71 km/h a la Tosa d'Alp.

Fins a Cap d'Any el temps continuarà molt tranquil, marcat per l'anticicló. Alguns models comencen a dibuixar un possible canvi de temps amb el canvi d'any. Tot i això encara hi ha molta dispersió entre els membres del GFS sobre on s'acabarà col·locant l'embossament d'aire fred, tal com es pot veure al mapa de sota. Si tots els membres pronostiquessin exactament al mateix, al mapa tan sols s'hi haurien de veure tres línies, les corresponents a l'alçada geopotencial a 500 hPa de 5160 m, de 5520 m i de 5760 m. Sigui com sigui, el que sembla assegurat és que durant els pròxims dies caldrà abrigar-se, especialment de bon matí.