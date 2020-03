Demà tornarà l'ambient primaveral, però només per unes hores

El cel ennuvolat d'aquesta matinada ha afavorit que la temperatura no hagi baixat tant com ahir. De fet, la mínima ha estat entre 4 i 8 graus més alta a bona part del territori, de manera que les glaçades han quedat concentrades a cotes altes i en alguna vall del Pirineu:

-1 ºC al Pont de Suert

4 ºC a Solsona

5 ºC a Vilanova de Segrià

6 ºC a l'Espluga de Francolí

7 ºC a Granollers

8 ºC a Banyoles

9 ºC a Alcanar

9 ºC a Viladecans

Avui s'espera una jornada amb el cel variable, amb estones de núvols més abundants intercalats amb clarianes. Cap a les comarques de Lleida durant el matí fins i tot farà sol. En canvi, a punts del litoral i prelitoral poden caure quatre gotes mal comptades fins al migdia. A la tarda hi haurà ruixats febles i aïllats a zones de muntanya de l'interior, més probables al Prepirineu i al nord de la Catalunya Central. La cota de neu se situarà entorn els 1.700 metres. La temperatura màxima serà un parell de graus més alta que ahir, en general.

Per altra banda, serà destacable la tramuntana al nord del Cap de Creus i el mestral al sud del Camp de Tarragona i a punts de les Terres de l'Ebre que es reforçarà durant aquesta nit i bufarà amb força fins demà a primera hora de la tarda. Les ratxes de vent podran superar amb facilitat els 60 o 70 km/h en aquestes zones.

Aquest diumenge, en canvi, el matí serà majoritàriament assolellat. Fins i tot recuperarem l'ambient primaveral de manera transitòria. A punts del litoral, del prelitoral, de la vall de l'Ebre i de Ponent la màxima podrà superar els 18 a 20 ºC. Així, serà el moment d'aprofitar per prendre el sol i d'estendre la bugada a l'aire lliure, si teniu l'opció. A la tarda creixeran nuvolades a la meitat nord i hi haurà alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona, que seran en forma de neu per sobre dels 1.500 metres.

La nit de diumenge a dilluns arribarà un canvi de temps que obrirà les portes a una nova davallada de la temperatura i a més tongades de pluges. Ara per ara, tot indica que dilluns els ruixats afectaran el litoral i prelitoral central, la Catalunya Central i el vessant nord del Pirineu. La cota de neu baixarà dels 1.200 metres de matinada fins als 700 metres al migdia. De cara al final de la jornada, i a mesura que les precipitacions tendeixin a minvar, la cota podria situar-se al voltant dels 500 metres, només.

El temps insegur es mantindrà fins a mitjans o finals de setmana. Dimarts serà el dia més fred de tots, sobretot de matinada. Dimecres podria arribar una ploguda força general i fins i tot abundant, però ja amb una cota de neu més alta. Caldrà esperar al cap de setmana vinent per tenir una situació molt més tranquil·la.