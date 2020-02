L'ambient serà suau durant els migdies del cap de setmana

L'última matinada de febrer ha estat, de nou, poc freda al conjunt del territori. Les glaçades han quedat restringides a les cotes altes del Pirineu i en alguna vall de la zona, com per exemple al Pont de Suert, on el termòmetre ha baixat fins als -0,3 ºC.

Amb el pas de les hores els núvols que de matinada han deixat el cel molt ennuvolat a bona part del Principat aniran marxant. De fet, el migdia serà força assolellat a la majoria de comarques, tot i el pas de bandes de núvols prims. Al llarg de la tarda els núvols aniran a més pel Pirineu, on fins i tot hi haurà algunes precipitacions febles i disperses. La cota de neu voltarà els 1.700 metres.

Tot i que aquesta propera matinada hi haurà força núvols arreu, a partir de mig matí l'ambient serà assolellat, sobretot al centre i al sud del país. Només hi haurà alguns intervals de núvols a les comarques de Girona i al Pirineu fins a migdia, que podran arribar a deixar algun ruixat. De nou, durant la tarda augmentarà la nuvolositat per l'oest i reapareixeran les precipitacions al Pirineu i al Prepirineu occidental, amb neu per sobre dels 1.600 metres.

El vent de l'oest i del sud-oest es reforçarà durant la segona meitat del dia i bufarà amb cops de més de 40 o 50 km/h al litoral central, al sud de la Costa Brava i a zones elevades de l'interior.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Tant avui com demà l'ambient serà molt agradable pels volts del migdia i fins a mitja tarda. La temperatura s'enfilarà per sobre dels 15 ºC a gairebé tot arreu, i se superaran els 20 ºC a punts del litoral, del prelitoral, de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida. Ara bé, els valors més elevats es registraran avui.

Dilluns de matinada arribarà un canvi de temps que es farà notar, en major o menor mesura, a tot arreu. Les pluges aniran avançant d'oest a est i afectaran qualsevol comarca. Al llarg del matí les precipitacions s'aniran fent més intermitents. Durant la tarda encara hi haurà alguns ruixats dispersos, tot i que les clarianes aniran guanyant terreny. Tot plegat, amb neu per sobre dels 1.400 metres, tot i que al final del dia la cota de neu baixarà per sota dels 1.000 metres al vessant nord del Pirineu. En general s'acumularan quantitats inferiors als 10 l/m2. En acabar el dia es notarà un clar descens de la temperatura i la tramuntana i el mestral es reforçaran als dos extrems del país.