La boira resisteix a Ponent i marcarà el temps uns quants dies més

L'entrada de la tramuntana i el mestral ha fet pujar força la temperatura en algunes comarques aquest dissabte. D'entre les temperatures màximes d'avui es destaquen (en ºC):

Figueres, 18

Sant Pere Pescador, 18

La Bisbal d'Empordà, 17

Cunit, 17

El Vendrell, 17

Tortosa, 16

Girona, 16

Barcelona, 16

Tarragona, 14

Lleida, 4

Cervera, 0

La boira s'ha aixecat en molts indrets, però al pla de Lleida aguanta malgrat l'aparició del vent de mestral. No ha entrat cap massa d'aire fred destacable des que va començar l'hivern, però l'anticicló està fent que el fred i les glaçades siguin igualment cada vegada més protagonistes. Aquesta matinada la temperatura ha caigut fins als valors més baixos des del novembre en unes quantes comarques, tot i que la gran novetat és que l'entrada del vent de nord-oest ha trencat la inversió tèrmica. On més ha baixat la temperatura avui respecte a ahir és a les cotes altes del Pirineu: al port de la Bonaigua ahir el dia va començar amb 3 graus positius a primera hora, i avui s'ha baixat fins a -5. D'entre les temperatures mínimes d'avui, també es destaquen els -6 graus del Pont de Suert, els -4 de Sort, els -3 de Ripoll i Vic o els -2 de Girona.

Les glaçades són cada vegada més intenses, i això també fa que la boira sigui cada vegada més gebradora, sobretot a l'altiplà central, on avui es poden veure imatges com la que encapçala aquesta notícia. La gebrada arriba a ser de fins a 8 centímetres de gruix en algunes branques, segons ha pogut mesurar l'observador de Pujalt Albert Borràs. Ahir la meteoròloga Rosana Rel penjava també aquest curiós vídeo a Twitter, del moment en què la gebrada es fonia a Horta de Sant Joan i semblava realment que plogués.

A què sembla que plou? Doncs nooo. La #boira ha marxat i el gebre es va desfent dels arbres. #HortaSantJoan #TerraAlta pic.twitter.com/WtrxKBVwMB — Rosana Rel (@RosanaRel) January 3, 2020

El vent augmentarà la sensació de fred en molts sectors de la Costa Brava durant les cavalcades de Reis: demà a la tarda girarà gairebé fins a ser de nord-est, i això farà que si bé durant una bona part del cap de setmana el vent sigui feble en molts indrets del Baix Empordà i fins i tot al nord del cap de Begur, demà a la tarda bufarà amb cops de 30 o 40 km/h en molts d'aquests sectors. Enlloc bufarà amb ratxes fortes.

651x366 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

La resta de cavalcades de Reis es faran amb un temps absolutament tranquil. La temperatura serà una mica més alta que els últims dies, però el canvi serà poc notori. Dilluns els núvols podrien augmentar a la Costa Brava, però en general la primera part de la setmana que ve seguirem amb el mateix tipus de temps, és a dir, amb sol, amb boires a l'interior i amb matins freds i humits però migdies prou agradables allà on no hi hagi la boira.

Alguns models comencen a apuntar canvis més destacables a partir de dijous que ve. Encara hi ha incertesa, però a partir de divendres que ve es podria despenjar una bossa d'aire fred en altura que fes canviar el temps al Mediterrani occidental. És possible que arribin les primeres pluges del 2020, sobretot en sectors de la costa i del prelitoral, el vent giraria a llevant i això provocaria també força mala mar.

Hi ha poques possibilitats que sigui una situació de precipitacions abundants, però la cota de neu podria ser força baixa i situar-se al voltant dels 1.000 metres. Aquest escenari probablement encara experimentarà canvis els dies vinents, però aquest és sens dubte ara coma ara el possible canvi de temps més atractiu que es dibuixa als mapes del temps.