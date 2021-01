Fred ben viu en una jornada marcada per l'arribada d'una pertorbació poc activa

La temperatura ha baixat de valent aquesta matinada a la meitat nord del territori, amb glaçades que han estat importants i que han també han afectat força indrets de la Costa Brava. En el cas de l'Escala, s'ha registrat la temperatura més baixa dels darrers 9 anys. Per a trobar un valor inferior als -3,1 ºC d'avui caldria recular fins al 12 de febrer de 2012.

A l'Escala avui hem enregistrat una mínima de -3,1°C , és el valor més baix des del 12/2/2012, dins la onada de fred més important dels darrers anys. @meteocat @eltempsTV3 @AEMET_Cat @ARAmeteo @Mot60085641 @EduardMartiRoca pic.twitter.com/PCoQlDkgv1 — Sergi Corral Buela🎗🌊 (@llevantada) January 4, 2021

En altres punts de les comarques de Girona, del Pirineu i del Prepirineu feia entre 2 i 4 anys que els termòmetres no baixaven tan avall. En canvi, l'arribada d'alguns núvols a Ponent, l'altiplà central i el Camp de Tarragona ha frenat el descens del termòmetre. Aquests són alguns dels registres de temperatura mínima d'avui al conjunt del país:

-12 ºC a Das

-10 ºC al Pont de Suert

-8 ºC a Baldomar

-6 ºC a Sant Pere Pescador

-5 ºC a Artés

-2 ºC a Falset

0 ºC a Constantí

1 ºC a Cabrils

2 ºC a Aldover

L'embossament d'aire fred que havia d'arribar al llarg de la jornada d'avui ja comença a treure el nas pel Cantàbric i se situarà damunt nostre a partir d'aquest migdia. Això es traduirà en un augment dels núvols fins que el cel quedi mig ennuvolat a estones, sobretot al nord del territori. A més, al llarg de la tarda hi haurà alguns ruixats febles i aïllats al Pirineu i, tot i que menys probables, al Prepirineu i al nord de les comarques de Girona. La cota de neu voltarà els 300 o 400 metres.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima d'avui baixarà entre 1 i 2 graus respecte a la d'ahir. Es mourà entre 0 i 5 ºC al Pirineu, entre 7 i 12 ºC a la costa, al prelitoral i a la vall de l'Ebre i entre 3 i 8 ºC a la resta.

De cara a demà s'espera que domini la nuvolositat variable, amb més sol cap al sud i, en canvi, més núvols al Pirineu i al Prepirineu. A banda, hi haurà algunes nuvolades a cavall de les comarques de Girona i de Barcelona. Durant la tarda hi haurà alguns ruixats de neu al Pirineu. Caldrà estar pendents dels ruixats que hi hagi sobre el mar, ja que es podrien atansar a la costa durant la segona meitat de la jornada. Això sí, es tracta d'un fet poc probable. En qualsevol cas, la cota de neu voltarà els 200 o 300 metres.

No cal dir que es mantindrà l'ambient fred i fins i tot s'accentuarà, malgrat que la presència d'alguns núvols de matinada al nord-est farà que la mínima no sigui tan baixa en aquest sector. De nou, les glaçades podran arribar de manera puntual al litoral.

El dia de Reis serà més assolellat. El termòmetre tocarà fons a primera hora de la jornada, amb valors per sota de la marca dels 0 ºC a la majoria de comarques.

651x366 Temperatura mínima prevista pel dia de Reis / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista pel dia de Reis / Model GFS - ARAméteo

A partir de llavors es manté l'escenari incert que fa dies que dibuixen els models, sense acabar d'anar tots a l'una. L'acostament d'una baixa pel sud de la península Ibèrica podria portar un episodi de precipitacions generalitzades que es començaria a fer notar a les Terres de l'Ebre a partir de dijous. Tot sembla indicar que la cota de neu tendiria a pujar amb l'entrada del vent de llevant.