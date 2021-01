Recta final de setmana pendents de les nevades a cotes baixes

Només alguns racons de la costa, com l'entorn de la ciutat de Barcelona, el nord del Cap de Creus i la meitat sud de la Costa Daurada s'han escapat de la glaçada. El 91% de les estacions automàtiques de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat una mínima per sota dels 0 ºC. En general, els valors d'avui corresponen als més baixos des dels episodis de fred del gener de 2017 i del febrer de 2018. Aquests són alguns dels registres:

-15 ºC a Das

-12 ºC al Pont de Suert

-11 ºC a Sant Pau de Segúries

-9 ºC a Solsona

-7 ºC a Vic

-7 ºC a Lleida

-5 ºC a Sabadell

-5 ºC a Vinebre

-5 ºC a Girona

-2 ºC a Tarragona

2 ºC a Barcelona (Zoo)

4 ºC a l'Aldea

La jornada de Reis s'espera assolellada i tranquil·la, en conjunt. La boira gebradora que és present a punts de la depressió Central tendirà a dissipar-se al llarg del matí. A banda, hi haurà alguns intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Central. Al final del dia augmentarà la nuvolositat de sud a nord.

Malgrat el sol, no us en refieu pas. L'ambient es mantindrà fred també durant les hores centrals del dia. La màxima d'avui serà una mica més baixa que la d'ahir tret del nord de Ponent i l'Altiplà Central, on pujarà. Es mourà entre 1 i 6 ºC al Pirineu i a l'Altiplà Central, entre 6 i 11 ºC al litoral i prelitoral i entre 3 i 8 ºC a la resta.

Demà començarà un episodi que durarà entre tres i quatre dies, tot i algunes pauses, en els quals la neu a cotes baixes agafarà protagonisme. De moment, aquest dijous el dia començarà ben ennuvolat a tot arreu i amb una temperatura una mica més alta. Tot i això, el fred continuarà sent viu. Durant el matí hi haurà les primeres precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, alhora que podria aparèixer algun ruixat feble en altres punts del litoral central i sud. A la tarda, les precipitacions s'estendran, principalment, per les comarques de Lleida i fins a l'Alt Pirineu. En aquesta primera tongada, les de l'est en podrien quedar al marge. La cota de neu voltarà els 200 metres.

651x366 Precipitació prevista per a demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per a demà / Model GFS - ARAméteo

Tot i que durant la matinada de divendres encara podria haver-hi algunes nevades, al llarg del dia hi haurà una treva en les precipitacions i, fins i tot, hi podria haver estones de sol al nord del Principat. La temperatura es mantindrà a la banda baixa del termòmetre.

Si els mapes no canvien, dissabte hi podria haver la segona tongada, aquesta amb precipitacions més extenses i continuades. La nevada podria arribar a pràcticament tot arreu, si bé les comarques de Girona i el Pirineu és on les precipitacions serien menys importants. La cota de neu no serà la mateixa arreu. Mentre que del prelitoral cap a l'interior i a les Terres de l'Ebre voltarà els 200 metres, al litoral i prelitoral, sobretot al sector central, podria voltar els 500 metres.

Les acumulacions de neu més destacables de tot l'episodi seran a les zones de muntanya del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors es podrien superar els 20 centímetres per sobre dels 500 metres.

Posteriorment, es comença a intuir que podria arribar una nova glopada d'aire fred. Tot i això, ja estem parlant a massa dies vista. Sense cap mena de dubte, caldrà estar pendents de les actualitzacions dels models meteorològics que anar afinant l'extensió i intensitat de les precipitacions dels propers dies, així com la cota de neu.