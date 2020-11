Els xàfecs i les tempestes escombraran el país de sud a nord

Avui serà una jornada força moguda des del punt de vista meteorològic, ben bé fins a primera hora de la tarda. Al llarg del matí les pluges guanyaran extensió i acabaran arribant a totes les comarques.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

De mica en mica, la tongada de tempestes avançarà de sud a nord i, a partir de migdia, s'obriran clarianes per les Terres de l'Ebre. S'espera que durant la tarda les pluges vagin desapareixent per les comarques de Girona, alhora que els núvols s'aniran esqueixant arreu. Malgrat tot, encara hi podria haver algun ruixat dispers a punts de la meitat oest.

Els xàfecs seran localment forts i aniran acompanyats de tempesta. Fins i tot, hi podria haver alguna pedregada i ratxes de vent de més de 70 km/h. Hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per pluges que poden deixar més de 20 l/m² en només mitja hora a qualsevol punt.

651x366 Avís per intensitat de pluja per avui / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Avís per intensitat de pluja per avui / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

En general es poden acumular quantitats de 20 a 50 l/m², si bé els registres més abundants quedaran concentrats a zones de muntanya, sobretot als vessants sud i est. En el cas del Pirineu i del Prepirineu, algun registre es podria acostar als 100 l/m², segons adverteix el SMC.

Caldrà parar atenció, també, al vent i a l'estat de la mar. Bufarà xaloc arreu, amb cops que poden superar els 50 km/h. Ara bé, als cims del Pirineu el vent serà més intens i podria superar els 90 km/h. Tot plegat farà que hi hagi mala mar, amb maregassa al conjunt de la costa (onades de més de 2 metre i mig).

Amb tot, la temperatura màxima serà semblant a la d'ahir o una mica més baixa. A les zones elevades, farà més fresca a migdia que no pas de matinada. S'arribarà a valors de 12 a 17 ºC al Pirineu i de 17 a 22 ºC a la resta. En conjunt, la mínima es registrarà al final del dia.

Demà el temps serà molt tranquil. Hi haurà bancs de boira o de núvols baixos a planes i fondalades de l'interior, així com a punts de la Costa Brava. S'aniran trencant al llarg del matí, tot i que a Ponent podrien persistir fins a l'hora de dinar. A la resta s'espera un diumenge de sol o ressol, amb una matinada fresca o freda i un migdia més agradable allà on faci sol.