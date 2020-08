La calor intensa i les tronades de tarda seran les protagonistes del cap de setmana

Durant la matinada han arribat núvols alts i mitjans fruit de la desfeta de les tempestes que es van formar ahir a la tarda al sistema Ibèric. Precisament, els núvols han afavorit que la temperatura mínima hagi quedat clarament més alta que la d'ahir a la majoria de comarques, fins i tot amb valors superiors als 20 ºC a l'interior:

25 ºC a Barcelona

23 ºC a Tarragona

23 ºC al Santuari de Queralt

22 ºC a Tàrrega

22 ºC a Tremp

21 ºC a Amposta

21 ºC a Lleida

21 ºC a Muntanyola

20 ºC a Gandesa

Fins a mig matí hi haurà nuvolades que fins i tot podrien deixar algun xàfec, sobretot a les Terres de l'Ebre. De fet, fins a dos quarts de nou del matí s'han arribat a recollir 1 l/m² a Tivissa (la Ribera d'Ebre) i al Mas-roig (el Priorat). A partir de llavors, s'espera que amb el pas de les hores es vagi imposant l'ambient assolellat. Tot i això, durant la tarda hi tornarà a haver xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu que, de cara al vespre, també podran afectar el nord de la Catalunya Central, de l'altiplà Central i de les comarques de Ponent. A banda, ja de nit, arribarà alguna gotellada o ruixat curt per l'oest.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima encara pujarà una mica més. De fet, avui serà el dia més calorós d'aquesta glopada d'aire càlid que ja fa un parell de dies que ens acompanya. A la costa s'arribarà a valors de 30 a 35 ºC, i a l'interior, de 35 a 40 ºC. En aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquest cap de setmana dominarà l'ambient càlid. Demà encara es pot enfilar més la 🌡📈. Hi ha activats avisos 👇 pic.twitter.com/UzZ6FsSb3N — Meteocat (@meteocat) August 7, 2020

Demà es repetirà la jugada. El matí serà tranquil, amb més sol que no pas núvols. En canvi, a la tarda hi haurà tronades al nord del país. L'ambient es mantindrà molt calorós, tot i que els termòmetres marcaran entre 1 i 3 graus menys, en general.

A partir de dilluns la temperatura tendirà a baixar lentament. Continuarà la calor, però sense ser tan intensa com aquests darrers dies. A banda, es mantindrà la variabilitat, amb matins més assolellats i tardes amb algunes tronades bàsicament al Pirineu i al Prepirineu.