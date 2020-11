Els bancs de boira de l'interior donaran pas a una jornada assolellada

Aquesta nit ha estat clarament més freda que l'anterior, amb valors entre 4 i 9 graus més baixos que fa 24 hores. La temperatura mínima ha arribat fins als:

2 ºC a Puigcerdà

5 ºC a Pinós

6 ºC a Mollerussa

8 ºC a Torroella de Montgrí

8 ºC a Ulldecona

9 ºC a Tremp

10 ºC a Falset

14 ºC a Barcelona

Les precipitacions d'ahir han aportat molta humitat, i això ha afavorit la formació de boira durant la matinada a planes i fondalades de l'interior. S'espera que amb el pas de les hores tendeixin a anar-se dissipant, tot i que a punts del nord de Ponent podrien persistir fins a la una o les dues de la tarda. Fora de les zones emboirades, avui serà una jornada de sol o ressol.

La temperatura màxima pujarà entre 1 i 3 graus arreu. Voltarà entre 17 i 22 ºC al litoral i al prelitoral i entre 13 i 18 ºC a la resta del territori.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Per demà s'espera una situació força semblant. Reapareixeran els bancs de boira bàsicament en algunes zones de Ponent, tot i que seran menys espessos i extensos que no pas els d'avui. Ràpidament desapareixeran i s'imposarà l'ambient assolellat, com a la resta del país.

El pas d'un front molt desdibuixat entre demà al vespre i dimarts de matinada portarà alguns intervals de núvols. A banda, dimarts creixeran algunes nuvolades de tarda al Pirineu i a l'interior del nord-est.

Llevat d'aquest esquifit canvi de temps, fins divendres dominarà la tranquil·litat. Durant les matinades es formaran alguns bancs de boira matinal a l'interior, mentre que en general dominarà el cel enterbolit pel pas de bandes de núvols. Les matinades es mantindran fresques o fredes, mentre que els migdies seran més aviat suaus.