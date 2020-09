Més xàfecs i temps complicat fins dimecres

L’arribada d’aire fred seguirà centrant les mirades durant les dues jornades que venen. Entre diumenge a la nit i dilluns, el sistema frontal associat a aquesta pertorbació va deixar autèntics aiguats sobretot a les comarques del litoral i prelitoral, i es van arribar a recollir en alguns punts entre el Baix Llobregat i el Tarragonès entre 50 i 90 litres, molts dels quals caiguts en molt poca estona.

Tot i aquest primer episodi d’intenses pluges, el temps inestable encara no ha acabat. De fet, entre dimarts i dimecres l’embossament fred se situarà entre les Balears i Catalunya i provocarà que el temps es mantingui inestable i molt insegur, de manera que afavorirà nous xàfecs i tempestes fortes, a part d’una alteració marítima a tota la costa i vents forts. Tot plegat, però, a partir de dijous la tendència és que el mal temps comenci anar a la baixa, tot i que encara hi hauran restes d’alguns ruixats però seran menys destacats.

651x366 Temperatura a 500 hPa prevista per la pròxima matinada amb l'embossament d'aire fred entre Balears i Catalunya / Model GFS - ARAméteo Temperatura a 500 hPa prevista per la pròxima matinada amb l'embossament d'aire fred entre Balears i Catalunya / Model GFS - ARAméteo

De moment, fins dimarts al migdia o primeres hores de la tarda no caldrà patir per la pluja, amb més sol a l’oest i més núvols a la costa i comarques de Girona. Serà al llarg de la tarda que la nuvolositat augmentarà arreu i començaran a avançar les precipitacions de mar cap a terra. Seran de caràcter dispers i aïllat i afectaran sobretot punts costaners. Ara bé, a partir del vespre i durant dimecres a la matinada els xàfecs guanyaran terreny, s’estendran i s’endinsaran terra endins, i podran caure en qualsevol punt del país, amb menys probabilitat que els ruixats forts arribin a Ponent i al Pirineu lleidatà.

651x366 Pluja prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Un cop creui aquesta tongada de xàfecs nocturns que seran més intensos sobretot al sector central del litoral i de Girona, la precipitació agafarà un caràcter més dispers. Amb l’embossament d’aire fred gairebé a sobre Catalunya, s’originaran tempestes que podran ser sovint fortes en qualsevol punt del país. En tot moment, les precipitacions podran anar acompanyades d’algunes calamarsades, cops forts de vent i acumular quantitats destacables en poca estona.

651x366 Pluja prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

D'altra banda, el vent i l’alteració marítima també guanyaran protagonisme en la formació d’aquesta gota freda. La tramuntana que bufarà fins al migdia a l’Alt Empordà deixarà pas a un vent de gregal que serà entre moderat i fort a tot el litoral entre dimarts a la tarda i durant bona part de dimecres. Aquesta pertorbació també causarà que l’estat de la mar es vegi afectat considerablement, amb forta maror a pràcticament tot el litoral (onades entre 1 i 2 metres), i puntualment amb maregassa (onades entorn dels 2,5 metres) al delta del Llobregat i al delta de l’Ebre.

Un cop aquesta pertorbació comenci a allunyar-se, el temps tendirà a estabilitzar-se lentament. Encara quedaran restes de temps insegur, amb ruixats que cauran tant dijous com divendres, i amb menys probabilitat també dissabte, però afectarien zones més aïllades i no serien tan intensos com els que esperem entre dimarts i dimecres. Finalment, la temperatura, que entre ahir i avui tocarà fons, anirà recuperant-se a poc a poc els dies vinents, amb un retorn a un ambient més estiuenc de cara a finals de setmana.