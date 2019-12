Méteo especial: ventades fortes i ambient més hivernal

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat arran de les fortes ventades d'aquestes últimes hores. Fins a les sis de la tarda el vent ha bufat amb ratxes de fins a 139 km/h a Portbou, 102 a l'aeroport de Reus, 103 a Mas de Barberans, 101 a Tortosa, 99 a Mont-roig del Camp, 98 a Espolla, 95 a Tortosa, 91 a Constantí i 70 a Tarragona.

El Meteocat té actiu un avís per fort vent que afecta gairebé totes les comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha apujat aquest matí el perill per vent de moderat a alt en un bon grapat de comarques centrals i del sud, des de l'Anoia i el Bages, fins al Baix Camp i el Priorat. L'Aemet té actius avisos per fort vent i mala mar també a les Balears.

651x366 Avís de perill per vent per avui / METEOCAT / METEOCAT Avís de perill per vent per avui / METEOCAT / METEOCAT

Fins al vespre els cops de vent superaran els 100 km/h en alguns punts de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també als cims del Pirineu. A l'Empordà en un primer moment el vent es deixarà sentir només a l'extrem nord, però durant la nit i matinada la tramuntana també bufarà amb ganes en molts punts de la Costa Brava. A Ponent, a l'altiplà central i al voltant de Barcelona el vent també es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h.

Avui farà sol en general i baixarà clarament la humitat. Serà un dia d'enrampades fàcils amb aparells elèctrics o amb els companys. Al vessant nord del Pirineu hi anirà nevant amb una cota de neu que baixarà fins a tocar els 1.000 metres. La nevada afectarà sobretot la Vall d'Aran, el nord del Pallars i Andorra, però podria arribar més puntualment fins a la Cerdanya i el nord del Ripollès.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

La primera part de la setmana serà bastant hivernal. Les pròximes nits seran una mica més fredes i amb més glaçades. Al migdia la temperatura també es quedarà un o dos graus curta a la costa i al prelitoral, però a l'interior hi haurà menys boires i això farà que els migdies siguin més agradables. A llarg termini no hi ha indicis de cap fredorada, sinó que més aviat a partir de divendres la temperatura pujarà clarament. El cap de setmana la temperatura es podria fins i tot acostar als 20 graus al migdia.

Setmana amb escasses opcions de pluja. Tot i que dimecres, dijous i divendres el pas de sistemes frontals farà que hi hagi estones de cel mig ennuvolat, les úniques precipitacions aniran apareixent al vessant nord del Pirineu, sobretot entre dijous i divendres. Cap al final de la setmana la cota de neu ja pujarà per sobre dels 1.500 metres.