Últim dia de ruixats i tempestes a molts punts

Aquest dimecres la situació estarà emmarcada per l’embossament de l’aire fred en alçada a sobre de Catalunya i per la formació d’una pertorbació entre les Balears i la costa catalana. Aquesta formació serà la responsable que avui encara tinguem un temps inestable amb pluja i ruixats que podran arribar a pràcticament tots els racons del país, a més de descarregar amb intensitat puntualment forta.

Serà un dia bastant ennuvolat arreu, tot i que a la tarda els núvols podrien començar a ser més trencats i obrir-se algunes clarianes, sobretot cap a les comarques del Pirineu de Lleida i a Ponent. Les pluges podran arribar a qualsevol indret, tot i que com més a l’oest seran més disperses i febles. A més, i de manera local, podran descarregar amb intensitat moderada o puntualment forta, sobretot cap al litoral i al prelitoral i a la Catalunya Central, amb tempesta i alguna calamarsada.

651x366 Pluja prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Pluja prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Els ruixats i xàfecs d'aquest dimecres és possible que siguin d'intensitat forta. Per això continua actiu l'avís per intensitat de pluja: 👇 pic.twitter.com/FPUIjjrJ3r