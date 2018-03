El temps de Setmana Santa dia a dia

Aquest matí ha tornat a ser fred al Pirineu i en força comarques prelitorals i de la Catalunya Central, destaquen els -3º del Pont de Suert, de Puigcerdà i de Guardiola de Berguedà, o els 0º de Girona, Olot i Vic. Aquest migdia se superaran els 20º al pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, a la meitat oest de Catalunya la temperatura serà clarament més alta que ahir, però en canvi en alguns punts de la costa no pujarà, o fins i tot baixarà una mica. Aquest dimarts tindrà un matí assolellat, a la tarda el pas d'un front enterbolirà el cel i fins i tot deixarà algunes gotes al Pirineu Occidental. Avui no es repetiran els xàfecs sobtats d'ahir.

Cada cop està més clar el pronòstic de cara a aquesta Setmana Santa, avui desglossem la previsió per dies:

Dimecres

L'ambient serà més primaveral que avui, força termòmetres s'enfilaran per sobre dels 20º al migdia. Al matí quedaran algunes pinzellades de núvols prims, i a la tarda arribarà un altre front poc actiu, però en general el sol predominarà. Un dels dies amb més bona temperatura d'aquesta Setmana Santa.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per demà

Dijous

El pas d'un front deixarà precipitacions al Pirineu Occidental de matinada o al matí, amb una cota de neu que rondarà al voltant dels 1.500 metres. A la tarda és probable que també caiguin xàfecs més aïllats en punts del Prepirineu i en comarques com el Ripollès i la Garrotxa, precipitacions poc abundants. En general serà un dia mig ennuvolat, però com més a prop de mar més esqueixats seran els núvols. Ambient primaveral, temperatures una mica a la baixa a Ponent.

Divendres

Una bossa d'aire fred ens tornarà a un ambient més hivernal. Al Pirineu la temperatura baixarà fins a 10º, en moltes comarques de la meitat oest fins a 5º, però a la costa el canvi serà poc notori. Al Pirineu i Prepirineu hi haurà alguns ruixats intermitents, caldrà estar molt atents a la cota de neu, perquè al vespre baixarà molt probablement per sota dels 1.000 metres i podria baixar fins als 500. La nit de divendres a dissabte podria nevar amb certes ganes a totes les cotes d'àmbits com la Vall d'Aran, el Pallars i la Ribagorça. Dia ventós, en moltes comarques les ventades d'entre Ponent i garbí superaran els 50 km/h.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a divendres

Dissabte

Podria ser el dia amb més intervals de núvols en general, però les precipitacions afectaran bàsicament el Pirineu Occidental i sobretot a primera hora. L'ambient continuarà sent més d'hivern que de primavera, especialment a les comarques de la meitat oest. El vent d'entre ponent i mestral seguirà bufant moderat al centre i sud de Catalunya.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Diumenge/dilluns

Com més avancem més baixa la fiabilitat del pronòstic, però l'escenari més probable és el d'un tram final dels dies festius de Setmana Santa amb temperatures altre cop molt primaverals. De cara a dilluns no són descartables alguns xàfecs de tarda a l'oest, però el més probable és que siguin dies amb pocs núvols.