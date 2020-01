El temps de sol i boira durarà encara set dies més

L'entrada d'aire fred s'ha fet notar clarament de matinada. Aquest dissabte ha començat amb temperatures 3 o 4 graus més baixes que ahir en moltes comarques, i en indrets com Girona la diferència respecte a ahir ha arribat a ser de 9 graus. Matí de glaçades altra vegada. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'avui:

El Pont de Suert, -7

Das, -6

La Seu d'Urgell, -5

Guardiola de Berguedà, -4

Vielha, -3

Tremp, -3

Les Borges Blanques, -3

Sort, -3

Olot, -2

Girona, -2

Vinebre, -2

Lleida, -2

Sabadell (Parc Agrari), 0

Tarragona, 1

Barcelona (Zoo), 5

A diferència dels últims dies, avui el fred no ha arribat per inversió tèrmica, sinó que és encara més notori a les cotes altes del Pirineu, per exemple al Port de la Bonaigua, on s'ha baixat fins als -10 graus aquest matí, que és la temperatura més baixa en aquest punt des de l'entrada d'aire fred prematura que vam tenir a finals de novembre. Aquest migdia la temperatura no serà gaire diferent a la d'ahir, màximes per sota dels 15 graus, ambient clarament d'hivern tot i les clarianes.

Ahir a la tarda la boira es va aixecar en molts sectors de Ponent on no s'hi veia el sol des de la vigília de Nadal. Aquest matí la mala visibilitat s'ha tornat a fer protagonista en molts punts de la Catalunya Central i del pla de Lleida, però gairebé arreu aquesta tarda el sol acabarà sortint com a mínim una estona.

Aquesta nit encara hi ha hagut alguns cops de vent moderats a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però avui amb el pas de les hores el mestral i la tramuntana aniran desapareixent. La setmana que ve serà poc ventada, i en tot cas quan aparegui el vent serà de garbí o ponent i es deixarà sentir més al sud de la Costa Brava i al Maresme que no pas a l'Ebre o a l'Alt Empordà.

Demà també farà sol i a Ponent la boira serà més persistent que avui. Demà la temperatura variarà poc, però els migdies de la setmana que ve seran força suaus. La setmana que ve és l'anomenada setmana dels sants barbuts, tradicionalment la més freda de l'any, però tot fa pensar que el fred es notarà només a primera hora.

La setmana que ve tampoc hi haurà grans canvis, dilluns i dimecres passaran sistemes frontals que poden enterbolir el cel, però el pròxim canvi de temps important no s'entreveu fins al cap de setmana que ve. Al voltant de dissabte vinent podria arribar una nova tongada de pluges i nevades, diferents models ho indiquen però encara amb molta incertesa.

Hi ha alguns indicadors que fan pensar que el tram final del gener serà més mogut, o si més no que hi haurà més possibilitats que arribin fredorades i situacions més clarament de pur hivern. Indicadors com l'Oscil·lació de l'Àrtic, que serveixen per entreveure quines possibilitats hi ha que l'aire fred de l'Àrtic es mogui cap a latituds més baixes, són més favorables a que això passi de cara al tram final del mes. Caldrà seguir-ho.