La méteo en 1 minut: cap de setmana de sol i calor

Divendres ha començat amb una temperatura mínima una mica més baixa, en conjunt. S'ha arribat als 4 ºC a la Punta Alta (3.014 m), 9 ºC a Guixers, 13 ºC a Montesquiu, 15 ºC a les Borges Blanques, 16 ºC a la Bisbal d'Empordà, 18 ºC a Terrassa, a Alguaire i al Vendrell i 21 ºC als Alfacs.

Tot i aquest ambient més agradable o fresc que ahir a la matinada, s'espera que la temperatura s'enfili de valent. La màxima superarà els 30 ºC a bona part del país, i en alguns indrets de l'interior es rondaran els 35 ºC, sobretot en punts del prelitoral nord, l'interior de la vall de l'Ebre i zones enclotades de la Catalunya Central. Al litoral, tot i que no farà tanta calor, la xafogor serà marcada. Aquesta situació s'allargarà els pròxims dies.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Tant avui com durant el cap de setmana es mantindrà el temps estable. El sol dominarà la situació arreu, tot i el creixement de nuvolades de tarda en zones de muntanya. Tan sols diumenge podrien caure quatre gotes mal comptades o algun ruixat curt i local al Pirineu.

La mar continuarà molt tranquil·la, amb mar plana o arrissada de bon matí i marejol durant les hores centrals del dia. Per tant, en conjunt hi haurà poc onatge, amb una aigua que aquests dies es troba entre els 23 i els 27 ºC en funció de la platja.

No serà fins a principis de la setmana vinent que el temps començarà a canviar per l'acostament d'una pertorbació. Sembla que a partir de dilluns els ruixats seran més freqüents i podran estendre's per diverses comarques. Tot plegat, amb un descens de la temperatura.