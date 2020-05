Una tongada de pluja farà tornar la primavera diumenge

Aquesta nit ha tornat a ser molt fresca en comarques interiors i prelitorals. De matinada el termòmetre s'ha acostat als 10 graus en molts casos, tot i que en general la mínima ha sigut un o dos graus superior a la d'ahir. Al centre de Barcelona s'ha estat molt a prop de la nit tropical: al Raval la mínima s'ha quedat en 19,6 graus.

Aquest migdia la temperatura serà una mica inferior a la d'ahir, sobretot a la costa i al prelitoral. Serà una lenta baixada de la temperatura que es notarà més al migdia que no pas de nit. Les dues pròximes nits seran tant o més xafogoses que aquesta a la costa, mentre que a l'interior i al Pirineu la temperatura anirà baixant.

Avui entrarà una massa de núvols pel sud que farà que a la tarda i vespre el cel quedi enterbolit o fins i tot tapat en moltes comarques. Núvols que no deixaran pluja i que en menor mesura continuaran fent-se presents demà i dissabte. Arribarem al cap de setmana encara sense pluja, però a partir de dissabte a la tarda apareixeran els primers ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu i al voltant dels Ports. Seran els primers símptomes de la borrasca que ens afectarà diumenge.

Els models de previsió continuen fent pensar que diumenge hi haurà una tongada de pluges extensa i que pot ser abundant en alguns indrets. Seran pluges que superaran els 10 o 20 l/m 2 en molts casos i que podrien arribar a acumular-ne més de 50. Les pluges més abundants s'entreveuen al Pirineu i Prepirineu, però és possible que a Ponent i en alguns sectors costaners de les comarques de Girona i de Barcelona també hi pugui ploure amb ganes.

651x366 Acumulacions totals de precipitació previstes enter avui i dilluns al vespre Acumulacions totals de precipitació previstes enter avui i dilluns al vespre

El canvi de temps obrirà la porta a una massa d'aire bastant més fresc. A partir de diumenge la temperatura serà entre 3 i 7 graus més baixa, una canvi de temps que marcarà la setmana que ve. No serà una baixada brusca de la temperatura, però sí un descens notori que ens portarà cap a un ambient més normal per a l'època. Bona part de la setmana que ve s'entreveu marcat per aquest ambient ja no d'estiu avançat sinó de primavera.

La pluja podria continuar encara dilluns en algunes comarques del nord-est. La setmana que ve podríem entrar en una fase de temps típic de maig, amb molta variabilitat i ruixats sobtats que puguin anar apareixent en diversos moments de la setmana. Tot fa pensar que més enllà de la pluja de diumenge, la setmana que ve tindrem més moments de ruixats, encara que siguin ruixats curts típics de primavera.