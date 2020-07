Una tongada de xàfecs farà baixar la temperatura fins a cinc graus

El canvi de temps ja ha començat a arribar de matinada. Matí de ruixats en força comarques del Pirineu i fins i tot al voltant del Montsec, on fins a les 8 del matí ja s'havien acumulat 25 l/m2. Destaquen també els 21 l/m2 acumulats al Port del Comte i els 18 de Tremp. Amb el pas de les hores els ruixats s'estendran també per comarques situades més a l'est. Avui les pluges més abundants no afectaran només el Pirineu i Prepirineu, sinó també sectors de la Catalunya Central i comarques interiors de Girona. En alguns indrets al final del dia hi haurà plogut més de 30 o 40 l/m2.

Els ruixats es concentraran sobretot a la meitat nord de Catalunya, però a les Terres de l'Ebre hi podrà arribar també algun ruixat provinent dels Ports. Les pluges no seran només de tarda sinó que durant les primeres hores de la nit podrien continuar apareixent ruixats sobtats. Les condicions més favorables perquè hi hagi alguna tempesta forta, de fet, es donaran durant el vespre al voltant del Montsec i a l'oest de la Catalunya Central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia

Aquesta nit ha tornat a ser de molt mal dormir a la costa, però també en molts sectors de Ponent la temperatura s'ha mantingut per sobre dels 20 graus de matinada. Al migdia farà menys calor que ahir, sobretot en comarques de la meitat oest on les màximes arribaran a ser 3 o 4 graus més baixes. La refrescada més evident es notarà entre demà a la tarda i dissabte al matí, seran sens dubte els moments més agradables de la setmana.

Demà encara serà un dia insegur i variable a l'est. A la tarda es podrien repetir alguns ruixats ja més locals en comarques com la Garrotxa, el Ripollès, Osona i la Selva. Entre aquest vespre i demà la tramuntana bufarà moderada en molts punts de la Costa Brava.

Dissabte a primera hora encara podrien quedar algunes restes de núvols al sud de la Costa Brava, però el cap de setmana farà sol. Ni dissabte ni diumenge hi haurà tempestes a les tardes, tampoc al Pirineu. La calor tornarà aviat: diumenge i en l'inici de la setmana que ve les temperatures tornaran a ser de ple estiu, però el termòmetre no pujarà tant com ahir. A llarg termini sembla que s'aniran intercalant els dies de calor intensa amb dies de temperatura més moderada, però per ara no hi ha indicis de cap onada de calor forta.