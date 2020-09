Una tongada de xàfecs marcarà l'inici del cap de setmana

Avui arribaran bandes de núvols que faran que el dia sigui més enterbolit que els anteriors. Els núvols més espessos se situaran cap a Ponent i al sud i, en canvi, com més a prop de la Costa Brava més sol hi farà. Aquest dijous hi haurà més estones de cels mig ennuvolats que ahir, però per contra els xàfecs aniran de baixa. A la tarda no es repetiran les tempestes que ahir van arribar a deixar 40 l/m2 a Sant Julià de Vilatorta o 37 a Calldetenes.

Demà el temps serà més mogut. Al matí ja descarregaran alguns ruixats puntuals a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i en algunes altres comarques del sud, però serà sobretot a la tarda quan la inestabilitat anirà clarament a més i els ruixats guanyaran protagonisme. Sobretot plourà en indrets de Ponent i del sud, però de cara al vespre i a primeres hores de la nit és probable que els xàfecs s'acabin estenent cap a comarques més centrals, al voltant de Barcelona i fins i tot en comarques de Girona. Les pluges podran arribar a acumular entre 10 i 20 l/m2 en alguns casos, però hi haurà ben poques tempestes.

651x366 Acamulacions totals de precipitació previstes fins dissabte a la nit Acamulacions totals de precipitació previstes fins dissabte a la nit

El cap de setmana començarà encara amb temps molt insegur. Dissabte a la matinada i a primera hora del matí encara es podran escapar xàfecs sobtats en moltes comarques, pluges més aviat poc abundants que aniran desapareixent a mesura que avanci el dia. Al migdia i les primeres hores de la tarda encara hi podria haver tempestes al Pirineu, però en general les clarianes aniran guanyant terreny. Diumenge farà més sol però a la tarda es repetiran alguns ruixats i tempestes, bàsicament en llocs del Pirineu.

La setmana que ve es presenta de temps canviant, sobretot fins dijous. Si bé no hi ha indicis de cap gran tongada de pluja extensa i abundant, sí que és probable que els ruixats intermitents vagin apareixent, sobretot al voltant de dimarts. Uns xàfecs que afectarien el Pirineu i el Prepirineu, i segurament també moltes comarques de Girona i Barcelona.

La temperatura començarà a baixar a partir de demà. Els gairebé 35 graus que han estat la tònica dels últims dies a Ponent passaran a ser menys de 30 a partir d'aquest divendres. En canvi, a la costa la xafogor continuarà sent gairebé tan intensa com els últims dies. Serà a partir de diumenge quan la temperatura ja baixarà de manera més general. La setmana que ve serà més clarament de final d'estiu, fins i tot al voltant de dimecres i dijous s'ensumarà la tardor, però res fa pensar ara per ara en un canvi brusc de la temperatura.