Méteo especial: xàfecs, neu, ventades i canvi de temps cap a més fred

L'entrada del vent més aponentat ha fet pujar la temperatura especialment a les comarques de Girona, on aquest matí en molts casos hi ha més de 5 graus més que ahir a primera hora. A Girona avui el dia ha començat amb 6 ºC, mentre que ahir n'hi havia -2 ºC. Avui les glaçades han quedat relegades bàsicament al Pirineu, en el que serà el dia menys fred d'aquesta setmana. Al migdia la temperatura també serà més suau que ahir, amb moltes màximes que a la costa i al prelitoral se situaran al voltant dels 15 graus.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

El pas d'un front farà que el dia sigui mig ennuvolat o enterbolit en moltes comarques, però no serà fins al vespre que començarà a ploure en diferents indrets. Aquesta nit una tongada de xàfecs deixarà pluja a la major part de comarques, tot i que a la meitat oest hi plourà bastant més que a la costa central o a les comarques de Girona.

Quan plourà en més indrets serà de matinada o a primera hora d'aquest divendres, però demà al centre del dia hi podria haver també ruixats curts però intensos en comarques del Prepirineu i de l'altiplà central. La cota de neu s'enfilarà per sobre dels 1.500 metres aquesta nit i demà al matí, però cal tenir en compte que divendres a última hora tornarà a baixar per sota dels 1.000 i nevarà altre cop fins a les cotes més baixes del Pirineu i el Prepirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre aquest vespre i demà Acumulacions de precipitació previstes entre aquest vespre i demà

El cap de setmana començarà encara amb nevades en molts sectors del Pirineu dissabte al matí. En general dissabte serà un dia mig ennuvolat i insegur. En comarques de Girona i a la Catalunya Central s'hi podrien escapar alguns ruixats puntuals que seran en forma de neu a partir dels 500 o 600 metres. Diumenge farà més sol i més fred.

El vent també serà un aspecte a tenir en compte aquest cap de setmana, sobretot al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, on entre dissabte a la tarda i diumenge al matí bufarà amb ratxes fortes de fins a 100 km/h, sobretot als cims del Pirineu i a l'Empordà. Entre divendres a la tarda i dissabte al matí també es deixarà sentir en moltes altres comarques amb cops de fins a 50 km/h.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda i nit Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda i nit

La pujada de la temperatura d'entre avui i demà quedarà esborrada per una entrada d'aire fred durant el cap de setmana. Si avui serà el dia més suau de la setmana, diumenge podria ser el més fred. La nit de diumenge a dilluns glaçarà gairebé arreu.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

A llarg termini la setmana que ve s'entreveu amb un temps més tranquil, sense tants canvis, sense tant de vent i sense tantes nevades al Pirineu. De dia la temperatura es recuperarà clarament a mesura que avanci la setmana, però les nits i matinades s'aniran repetint les glaçades en moltes comarques.