La tramuntana alleugerirà clarament la calor a partir de diumenge

Estem arribant al pic de calor d'aquesta nova situació de temperatures molt altes. Aquesta nit ha tornat a ser tòrrida al centre de Barcelona, però també a Badalona la mínima no ha baixat dels 25 graus. A Torredembarra i al Prat no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit, i tant a Lleida com a Girona hi ha hagut temperatures mínimes per sobre dels 20 graus.

Avui la temperatura encara pujarà més que ahir, sobretot a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques de Ponent. Màximes que poden arribar a superar puntualment els 40 graus en aquests sectors. A l'Empordà i en altres comarques de Girona avui les màximes no seran tan altes, però la suma de temperatura i humitat seguirà situant la sensació tèrmica prop dels 40 graus també a la costa.

Aquesta nit augmentaran els núvols a la Costa Brava i en alguns sectors del Maresme. La nuvolositat podria retenir encara més la calor del dia i fer que la nit sigui encara de més mal dormir en aquests sectors. Avui en general farà sol, tot i que fins al migdia hi haurà estones de cel mig tapat a les Terres de l'Ebre.

El cap de setmana farà arribar canvis en el temps. Demà a la tarda hi haurà algunes primeres tempestes al Pirineu i ruixats sobretot al voltant del Ripollès i la Garrotxa. No és descartable que algun d'aquests ruixats descarregui també a Osona, la Selva o fins i tot al Vallès, però en general demà també predominarà el sol.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

Demà a la tarda entrarà la tramuntana, un vent de nord moderat que sobretot es deixarà sentir entre dissabte al vespre i diumenge al matí. Això canviarà l'ambient i farà que diumenge la temperatura baixi notablement, entre 3 i 7 graus en general. Dilluns s'accentuarà aquesta baixada del termòmetre i, per tant, l'inici de la setmana que ve serà força més agradable.

La setmana que ve encara tindrem dies de calor intensa. Entre dimecres i dijous la temperatura tornarà a repuntar: segurament no tant com aquests últims dos dies, però la sensació de ple estiu continuarà. Encara és incert com serà el canvi de mes: tant és possible que hi hagi una baixada clara de la temperatura que ara sí que enceti la sensació de final d'estiu com que la calor segueixi sent encara intensa, tot i que el més probable és un punt entremig.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la diumenge

Diumenge serà un dia més variable i insegur, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Entre el vespre de diumenge i dilluns al migdia fins i tot s'escaparan ruixats en diverses comarques, ja no només al Pirineu, sinó també a la Catalunya Central, en diverses comarques de Girona o fins i tot al voltant de Barcelona. Pluges que podrien arribar a ser destacables en algunes comarques interiors de Girona i al voltant del Montseny.

La setmana que ve, per tant, començarà amb intervals de núvols a l'est, però fins dijous en general el temps serà tranquil, amb molt de sol i escasses tempestes de tarda al Pirineu. A partir de dijous segurament augmentaran les tronades en punts de muntanya i potser el temps es farà una mica més insegur també a la resta.

Aquest cap de setmana la situació marítima no serà ideal. Avui encara hi haurà alguns trams de maror a la Costa Brava i l'entrada de la tramuntana farà que diumenge l'estat de la mar empitjori en general.