L'últim dia de tardor estarà marcat per una entrada d'aire càlid

Aquesta nit, quan passin 23 minuts de les 23 h, tindrà lloc el solstici d'hivern i entrarem a la nova estació. Avui i demà seran els dies més curts de l'any. A Barcelona, per exemple, duraran exactament 9 hores i 11 minuts. Hem encetat aquest divendres amb un fred més intens, en general a primera hora hi havia entre 2 i 4 graus menys que ahir, però al migdia la temperatura serà similar o fins i tot més alta que la de dijous.

D'entre les temperatures mínimes d'aquest divendres destaquem:

El Pont de Suert, -5º

Puigcerdà, -5º

Guardiola de Berguedà, -4º

Olot,-2º

Girona, -2º

Cardona, -2º

Sant Pere Pescador, -1º

Vic, -1º

Lleida, 0º

Igualada, 2º

Tarragona, 4º

Barcelona (Zoo), 6º

Curiosament l'últim matí de tardor ha estat el més fred de l'estació en un bon grapat de comarques. En indrets com Girona, Vic, Olot o Guardiola de Berguedà no hi havia un temperatura tan baixa des de l'1 d'abril, en el que va ser un matí de glaçades tardanes.

Entre avui i Nadal, els migdies seran fins i tot més suaus que els últims que hem tingut, especialment a la costa i al prelitoral, on algunes màximes s'enfilaran gairebé fins als 20º. En general augmentarà el contrast entre la temperatura del matí i la del migdia: els matins continuaran sent freds i humits, però els migdies seran estranyament suaus per ser a tocar de Nadal. L'excepció seran el pla de Lleida i algunes zones enclotades de la Catalunya Central, on la boira es farà persistent i provocarà un ambient més fred durant tot el dia.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui el pas d'un front enterbolirà el cel, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona. El vent de garbí bufarà moderat al sud de la Costa Brava i al Maresme, fet que pot provocar que en aquests llocs al migdia la sensació tèrmica sigui més baixa que ahir. Durant el cap de setmana i dilluns, els núvols seran escassos, i només hi haurà pinzellades de núvols prims. A Ponent la boira es farà cada cop més extensa i més persistent a mesura que s'acosti Nadal.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El dia de Nadal hi haurà més núvols, però no plourà ni farà gaire fred. En general es mantindrà la sensació tèrmica que hi haurà durant el cap de setmana. Quan podrien arribar canvis? Avui els mapes del temps comencen a insinuar un canvi de tendència al voltant del canvi d'any. L'anticicló marxaria i començarien a augmentar les possibilitats de pluges i nevades, i també de fred més intens. Lògicament, la incertesa sobre tot això encara és molt gran.