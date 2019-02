Fortes ventades al llarg del cap de setmana

Després dels xàfecs que ahir a la nit van afectar alguns punts del litoral, amb tempesta, calamarsa i pedra, la temperatura ha baixat de manera clara a tot el país. En conjunt, de bon matí el termòmetre marcava valors entre 3 i 7 graus per sota que els d'ahir a la mateixa hora. Amb l'arribada de la massa d'aire fred, aquest migdia la majoria de màximes se situaran entre els 7 i els 12 ºC, i costarà trobar valors per sobre dels 13 o 14 ºC al litoral.

En conjunt s'espera una jornada amb el cel entre mig i molt ennuvolat, si bé a l'interior del País Valencià de núvols n'hi haurà ben pocs. Fins i tot s'esperen alguns ruixats a Mallorca i a Menorca en qualsevol moment del dia, i a les comarques de Girona durant el matí.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Pels volts del migdia, les nuvolades començaran a créixer amb empenta i podrien deixar algun ruixat curt a punts de les Muntanyes de Prades i dels Ports. Avançada la tarda, els xàfecs afectaran el sud de les comarques de Girona i a les de l'est de Barcelona. Com ja va passar ahir, localment podran anar acompanyats de calamarsa. Amb tot, a l'extrem nord del Pirineu, es mantindrà la nuvolositat abundant i la nevada durant tot el dia. La cota de neu se situarà entorn els 700 metres.

La tramuntana i el mestral bufaran amb cops superiors als 80 a 100 km/h a les comarques de Tarragona i de Castelló, a les cotes altes del Pirineu, a l'Empordà i a la Catalunya del Nord. De fet, de matinada ja hi ha hagut ratxes de fins a 126 km/h a l'Hospitalet de l'Infant i 114 km/h a la Riba. La forta ventada continuarà al llarg de demà.

651x366 Cop màxim de vent previst per avui a partir del migdia / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per avui a partir del migdia / Model GFS - ARAméteo

Diumenge serà una jornada assolellada a la majoria de comarques, tot i alguns intervals de núvols al nord-est i a les Illes. De fet, a Mallorca encara es podrà escapar alguns xàfecs fins al migdia. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel es mantindrà cobert i hi nevarà feblement fins al migdia.

La temperatura baixarà, tant la mínima com la màxima. De fet, durant les properes matinades les glaçades aniran guanyant terreny per l'interior, sobretot a les zones on s'encalmi el vent. Durant la nit de diumenge a dilluns el termòmetre tocarà fons.