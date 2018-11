Un altre front portarà alguns ruixats i neu al vessant nord del Pirineu

El pas d'un front ha deixat alguns ruixats febles a punts de la meitat oest i del terç sud. Fins a les vuit del matí s'han arribat a acumular 4 l/m2 a Aitona, 3 l/m2 a Lleida, 2 l/m2 a Mollerussa i 1 l/m2 a Albesa, a Batea i al Masroig.

Ben bé fins a mig matí es pot repetir algun ruixat feble i dispers a les comarques de Lleida. A partir de llavors i fins a primera hora de la tarda quedaran restringits al Pirineu. Tot i això, havent dinat i fins a mitja tarda pot caure alguna gotellada a les comarques de Girona. La cota de neu oscil·larà entre els 1.400 i els 1.500 metres.

Precipitacions a banda, en general avui serà una jornada amb alguns intervals de núvols que, a la tarda, tendiran a marxar. Amb el pas de les hores el vent de component oest s'anirà reforçant i bufarà moderat, amb alguns cops forts a l'interior i al sud de les comarques de Girona i a zones elevades de la resta del Principat.

La temperatura màxima serà una mica més alta que la d'ahir. Al litoral i al prelitoral s'arribarà a valors de 13 a 18 ºC, i a la resta de l'interior entre 10 i 15 ºC, tot i que a les valls del Pirineu podrà quedar més curta.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

De cara a la propera matinada arribarà un altre front. Aquest sembla que podrà ser més actiu i deixar ruixats fins a migdia a qualsevol punt del territori, més probables a la meitat sud. La pluja també podrà arribar al País Valencià, a la Franja de Ponent i a les Illes. En canvi, a la Catalunya del Nord difícilment plourà. Ràpidament, a partir de migdia les clarianes guanyaran terreny.

540x306 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Independentment, a partir de mig matí començarà a nevar a la Val d'Aran, l'extrem nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, d'Andorra i de la Cerdanya. Una nevada que, si bé a partir del vespre quedarà restringida al vessant nord del Pirineu, es podrà allargar fins dimarts al matí. La cota de neu rondarà els 1.100 a 1.200 metres.

Amb tot, demà caldrà parar especial atenció a la ventada que s'espera en algunes comarques. A partir de mig matí entrarà amb força el mestral, i de cara al migdia ho farà la tramuntana. Els cops màxims superaran amb facilitat els 70 km/h als cims del Pirineu, al nord de l'Alt Empordà, al sud del Pla de Lleida i a l'Altiplà Central, i els 100 km/h a punts del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya.

540x306 Cops màxims de vent previstos per demà a la tarda / Model GFS - ARAméteo Cops màxims de vent previstos per demà a la tarda / Model GFS - ARAméteo

Dimarts el sol guanyarà protagonisme arreu i el vent, tot i que encara bufarà a l'extrem sud del país, anirà perdent força. Dimecres i dijous seran dues jornades marcades pel sol, però també per la boira a planes i fondalades de l'interior. Hi haurà inversió tèrmica, és a dir, que de bon matí farà més fred al fons de les valls que no pas als cims de les muntanyes. I caldrà seguir com va evolucionant la predicció per divendres, ja que podria arribar un altre canvi de temps.