La méteo: inici de les festes encara amb ventades

Divendres mogut a causa de les pluges, el vent i el temporal marítim. Al Pirineu i Prepirineu les precipitacions fins i tot han posat al límit alguns rius. El cabal del Ter a Ripoll ha arribat als 175 m 3/s, Protecció Civil ha recomanat el tancament d'accessos a la llera, com també ho ha fet al tram alt del Llobregat, en diferents pobles del Berguedà. Les pluges ja han anat desapareixent i els cabals han començat a disminuir aquest migdia. Fins a la una del migdia aquestes són algunes de les pluges acumulades en l/m 2:

La Torre de Cabdella, 132

Espot, 131

Port del Comte, 110

La Molina, 94

El Pont de Suert, 76

Gisclareny, 74

Boí, 67

Núria, 67

Ulldeter, 63

Sort, 53

Vielha, 49

La Pobla de Segur, 37

Ripoll, 28

Olot, 26

Vic, 20

Barcelona, 8

Lleida, 2

Girona, 1

La ventada ha arribat a ser excepcional en alguns indrets. A Viladrau la ratxa d'avui ha sigut la més forta des del temporal del gener del 2009. Avui el vent ha arribat als 99 km/h i el 2009 es va arribar a 108, segons dades del Meteocat. A Viladrau el fort vent ha fet caure alguns arbres.

Les últimes hores el vent del sud-oest ha bufat fort en alguns sectors del país, sobretot en zones elevades. Destaquen els 151 km/h de ratxa màxima al Puig Sesolles (1.668 m) #Montseny pic.twitter.com/70FKoOH0po — Meteocat (@meteocat) December 20, 2019

El fort vent ha aixecat grans onades a la costa. La boia de mesura que està ubicada a tocar de Barcelona ha registrat una onada de 6,4 metres aquest matí. A alta mar davant del cap de Begur les onades han arribat a superar els 8 metres. El temporal no anirà a més. Durant la tarda el vent de garbí perdrà força i la situació marítima millorarà clarament.

Segons els sensors de neu de les estacions automàtiques del Meteocat, a Boí, a la cota 2.500 s'hi han acumulat 25 cm de neu des d'ahir, però en molts indrets de la serralada la cota de neu ha sigut alta i força superior als 2.000 metres.

Haurem d'estar encara més pendents del vent de cara a demà al vespre. Aquest dissabte a última hora pot arribar a registrar ratxes de 80 o 90 km/h, i no només al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sinó que diversos models de previsió fan pensar que això podria passar també al voltant de Barcelona, a l'altiplà central i en àmbits com el Penedès i el Garraf. Per demà el Meteocat té actiu un avís de perill moderat per vent que afecta només vuit comarques interiors de Girona i de la Catalunya Central.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a la nit Cops de vent màxims previstos per demà a la nit

Al vespre i encara demà arribaran nous sistemes frontals que faran ploure i nevar una mica més al Pirineu, però a la resta del territori hi deixaran com a molt quatre gotes. En general a partir del migdia deixarà de ploure. Demà encara serà un dia variable i insegur a la meitat oest, i diumenge el sol predominarà de manera més clara però encara podria haver-hi algunes nevades intermitents, en aquest cas al vessant nord del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

La setmana de Nadal serà molt més tranquil·la. El 25 de desembre i Sant Esteve seran dies amb pocs núvols, segurament algunes boires i temperatures molt agradables al migdia. Les nits de la setmana que ve seran una mica més fredes, però al centre del dia se superaran els 15 graus amb facilitat gairebé cada dia.

Com acabarem l'any és molt més incert. Alguns models de previsió insinuen la possibilitat d'una potent entrada d'aire fred al voltant del dia 30, però aquest escenari segueix encara sense ser el més probable, tant podria passar això com que les temperatures seguissin sent altes per a l'època. Caldrà esperar.