Les fortes ventades aixecaran onades de més de 4 metres al nord de la Costa Brava i de Menorca

Des d'ahir el vent ha agafat protagonisme. Si bé al llarg de dissabte els cops més forts es van registrar a les Terres de l'Ebre i al sud del Camp de Tarragona, a partir de la nit la tramuntana es va reforçar al Pirineu i a l'Alt Empordà. Aquests són alguns dels cops màxims de vent de les últimes 24 hores:

166 km/h a Portbou

139 km/h a Boí (2.535 m)

136 km/h a Mas de Barberans (la ratxa més forta dels últims 12 anys en aquest observatori, segons el Servei Meteorològic de Catalunya)

122 km/h al Perelló

116 km/h a Mont-roig del Camp

116 km/h a Espot (2.519 m)

107 km/h a Amposta

103 km/h a Certascan (2.400 m)

100 km/h a Benissanet

100 km/h a la Tosa d'Alp (2.478 m)

A la ventada s'hi suma el fred. Respecte a ahir al matí la temperatura ha baixat entre 2 i 6 ºC en general, però hi ha indrets com la ciutat de Girona on el termòmetre marca valors fins a 10 graus més baixos (ahir al matí hi havia 7 ºC, i avui, -3 ºC). Ara bé, els valors més baixos s'estan registrant a les cotes altes del Pirineu. Per sobre dels 2.000 metres hi ha registres de -12, i per sobre dels 2.900 metres el termòmetre se situa per sota dels -20 ºC.

Això fa que la sensació de fred sigui molt acusada. En el cas concret de Boí (2.535 m), la temperatura a les 8.30 h era de -15 ºC i el vent bufava amb una velocitat mitjana de 89 km/h. Per tant, la sensació de fred s'acosta als -30 ºC. A més, s'hi suma el fenomen del torb, que redueix la visibilitat a l'alta muntanya.

El temporal de vent continuarà afectant els dos extrems del país al llarg d'una bona part del dia. S'esperen ratxes superiors als 100 km/h als cims del Pirineu i del Prepirineu i a l'Alt Empordà, i de 60 a 80 km/h a les valls del Pirineu i del Prepirineu, a la Catalunya del Nord i al terç sud del país. A la tarda, la força del vent disminuirà, però no desapareixerà fins demà al vespre. Aquest vent tan fort alterarà notablement l'estat de la mar. Al nord de la Costa Brava i de Menorca les onades poden superar els 4 metres.

651x366 Cop màxim de vent previst per aquest matí / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per aquest matí / Model GFS - ARAméteo

651x366 Alçada significant de les onades prevista per avui al migdia / Model SWAN - Servei Meteorològic de Catalunya Alçada significant de les onades prevista per avui al migdia / Model SWAN - Servei Meteorològic de Catalunya

Amb tot, en conjunt s'espera una jornada assolellada, si bé al vessant nord del Pirineu hi haurà força núvols i encara hi pot nevar de manera feble i intermitent fins al migdia. A Mallorca hi haurà nuvolades que deixaran algun xàfec al llarg del matí. L'ambient serà més fred que ahir.

Demà començarem la setmana amb un temps força tranquil. El matí vindrà marcat pel sol, amb el permís d'alguns bancs de núvols baixos o de boira en llocs del nord de l'altiplà central. A partir del migdia arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest que, al vespre, deixaran el cel força ennuvolat. Fins i tot, entre la nit i dimarts a migdia cauran alguns ruixats al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que s'enfilarà fins als 1.800 metres.

La temperatura mínima baixarà una mica més, sobretot a les planes i fondalades i a les raconades on s'encalmi el vent. Les glaçades s'estendran per una bona part de l'interior i, de manera local, també podran arribar al litoral. La màxima, en canvi, tendirà a pujar. Se situarà entre 10 i 15 ºC al litoral i al prelitoral, i entre 7 i 12 ºC a l'interior, tot i que al Pirineu i a l'altiplà central quedarà més baixa.

651x366 Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Tot i que dijous passarà la cua d'un front que portarà més núvols a l'alt Pirineu i la possibilitat d'algun ruixat entre les comarques de Girona i de Barcelona, en conjunt la setmana serà força tranquil·la. L'anticicló té tendència a anar-se acostant i això farà que, sobretot de cara al cap de setmana vinent, el temps sigui molt estable. Les nits es mantindran fredes, però de dia la temperatura anirà pujant.