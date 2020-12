Les ventades i la neu marcaran l'inici d'un cap de setmana que serà menys fred

Aquest dimarts ha començat amb el pas d'un sistema frontal que ha fet ploure en moltes comarques, fins i tot amb certes ganes en algun moment. Les precipitacions han acumulat 5 l/m2 a Viella, gairebé 3 a Seròs i Ascó i 1,5 l/m2 a Lleida. En molts indrets amb prou feines s'han acumulat algunes dècimes de litre. La neu ha baixat fins als 500 o 600 metres en alguns punts del Prepirineu, s'ha vist nevar per exemple a Tremp, tot i que tímidament.

Tot i aquests ruixats de primera hora avui el paraigua no farà falta, només al Pirineu continuaran les precipitacions de forma intermitent, amb una cota de neu que s'enfilarà fins als 1.200 o 1.300 metres. La neu acumula a hores d'ara entre 20 i 25 centímetres a les cotes altes del vessant nord de Pirineu, però en altres punts de la serralada el gruix és més aviat d'entre 5 i 10 centímetres.

Bon dia de ❄️a tothom!! Nevant a tot drap a tot el país amb uns 10cm a la cota 1800m i 🌡-3C Equipaments a partir d’’Andorra la Vella. #andorra #winteriscoming pic.twitter.com/hy9TR2P3Iw — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) December 10, 2020

Aquest dijous ha començat amb menys fred, i el canvi a l'alça també es notarà al migdia, amb el permís del vent. Avui en moltes comarques centrals i del sud hi haurà dos o tres graus més que ahir, una tendència a l'alça de la temperatura que, amb pujades i baixades a causa del vent, s'anirà consolidant els dies vinents. El cap de setmana no serà tan fred com els últims dies, tampoc ho serà l'inici de la setmana que ve.

Demà ens creuarà una borrasca una mica més activa que arribarà amb uns horaris molt similars als d'avui. La pluja caurà durant poca estona de matinada o a primera hora. Com avui, les pluges més abundants afectaran comarques del sud i de Ponent, però en aquest cas són possibles acumulacions de fins a 5 l/m2 en alguns casos. Bona part del dia no plourà, i a mesura que avanci el divendres les clarianes guanyaran terreny.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Dissabte encara nevarà amb ganes al vessant nord del Pirineu, amb una cota que se situarà al voltant dels 1.000 metres. Les precipitacions de dissabte seran de les més abundants de la setmana en sectors de la Vall d'Aran, del nord del Pallars, d'Andorra o fins i tot a la Cerdanya. En general el cap de setmana hi haurà molt de sol, especialment dissabte. Diumenge el cel estarà més enterbolit a estones.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

El vent d'entre mestral i ponent serà insistent i fort fins diumenge. Avui bufarà sobretot al centre del dia, amb cops que al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre arribaran a superar els 70 o 80 km/h en algun cas. Entre demà a la tarda i dissabte el mestral fins i tot s'endurirà i arribarà a bufar amb ratxes de més de 100 km/h. El vent no només bufarà al sud, sinó que també es deixarà sentir amb ganes a Ponent, en moltes comarques centrals, al Pirineu i al nord de la Costa Brava. Diumenge les ventades minvaran clarament.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí

Els canvis de temps no s'acabaran la setmana que ve. Entre dimecres i dijous s'entreveu una nova situació de ruixats i de nevades, que si bé podria afectar moltes comarques, sobretot tornarà a ser destacable al Pirineu i en comarques de l'oest. Aquest canvi de temps tornarà a activar el fred, tot i que segurament no amb tanta intensitat com els últims dies. Encara és molt incert quines temperatures hi haurà per Nadal.