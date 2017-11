Els dies vinents pujarà la temperatura però el fred marcarà l'inici de la setmana que ve

No es pot dir que enguany la castanyada no hagi estat freda, aquest matí s'ha baixat fins als 2º a Girona, fins a 1º a Olot, o fins a 2º també a Sant Pere Pescador. Totes elles són les temperatures més baixes des de l'abril, i en molts altres casos, com per exemple a Barcelona, les temperatures mínimes han estat les més baixes des del fred prematur de mitjan de setembre. En canvi el matí no ha estat tan fred a Ponent i al sud, on els núvols s'hi han fet presents ja des de primera hora.

Avui esperem un dia mig ennuvolat, amb més clarianes com més al nord-est, i en canvi amb un cel més tapat com més a prop de les Terres de l'Ebre. De fet és probable que de forma intermitent avui hi hagi plugims a l'extrem sud de Catalunya. Al migdia l'ambient serà similar o una mica més càlid que el d'ahir.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà aquests intervals de núvols s'estendran per més comarques, aquest dijous serà un dia mig ennuvolat en general. És bastant probable que a primera hora plovisquegi en punts del Camp de Tarragona, en sectors del Penedès, del Garraf o fins i tot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pluges minses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per demà dijous Acumulacions de precipitació previstes per demà dijous

Divendres hi haurà núvols més prims, però el cel es mantindrà una mica enterbolit. El cap de setmana esperem un canvi de temps més important, que tot i que no afectarà totes les comarques, sí que podria provocar algunes pluges destacables. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però entre les últimes hores de dissabte i el matí de diumenge les pluges podrien afectar moltes comarques de la meitat sud de Catalunya i punts de la costa i del prelitoral centrals. En alguns casos és probable que s'hi acumulin més de 10 o 15 l/m2. La borrasca també afectarà segurament punts del Pirineu, sobretot del sector occidental. Caldrà seguir-ho.

540x306 Probabilitat en tant per cent que en tot el dissabte ploguin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que en tot el dissabte ploguin més de 5 l/m2

La nit d'avui ha estat freda en alguns indrets, però els pròxims dies la temperatura tornarà a pujar. Entre avui i divendres molts termòmetres s'enfilaran de 3 a 5 graus, tant al matí com al migdia. Divendres i dissabte tornarem a màximes de més de 20 graus en molts casos.

El canvi de temps del cap de setmana obrirà novament la porta al fred de cara a l'inici de la setmana que ve. És bastant probable que en molts indrets entre dilluns i dimarts hi hagi les temperatures més baixes de la tardor fins ara. També les primeres glaçades extenses al Pirineu i Prepirineu o fins i tot en algunes altres comarques interiors. A poc a poc el fred va arribant.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte