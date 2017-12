Les vostres captures de la posta de sol i de l'albada més fotografiades de l'any

La posta de sol d'ahir a la tarda va ser segurament la més popular de l'any a les xarxes socials. Qui se la vagi perdre en directe segur que n'ha vist alguna foto d'algun conegut al telèfon mòbil. El pas de diferents sistemes frontals i el vent moderat estan afavorint aquests dies que el cel es torni molt vermellós a última hora del dia i al punt de l'albada. De fet, aquest matí altre cop les xarxes s'han omplert de fotos d'un cel altre cop vermellós i molt bonic. Hem fet un recull de les moltes fotografies que ens heu fet arribar durant les últimes hores.

A més a més el vent està afavorint la visibilitat, un fet que ha permès que aquest matí tot i els núvols es pogués veure el perfil de Mallorca des del Tibidabo. L'observador del Fabra i especialista en aquest tipus de captures, Alfons Puertas, ha pogut fer una molt bona fotografia de l'illa.

Per què el cel és blau o vermell?

La llum que ens arriba del sol és una mena de paquet d'ones que conté tots els colors. Cada color té una longitud d'ona diferent. Quan aquesta llum travessa l'atmosfera interactua amb les partícules que la formen, de manera que les ones d'alguns determinats colors tendeixen a rebotar i a difondre's molt més que d'altres. Habitualment són les ones de color blau les que es dispersen més, i per això el cel és de color blau. Si no hi hagués atmosfera el cel seria negre i el sol seria simplement un disc.

Al punt de l'alba o quan es pon el sol, la posició més baixa del sol fa que la seva llum hagi de travessar un gruix molt més important d'atmosfera per arribar a nosaltres, i això afavoreix la dispersió de colors més groguencs o vermellosos. Quan a més a més hi ha núvols alts i mitjans, aquesta llum tenyeix la part baixa dels núvols i provoca un espectacle com el d'ahir o avui.