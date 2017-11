Les vostres fotos d'una albada molt encesa

El pas d'un front ens ha regalat aquest matí una albada espectacular en molts indrets. Si avui us heu llevat tard o si heu sortit tard de casa aquí teniu una bona oportunitat per recuperar-la. Molts observadors n'han pogut fer fotos precioses com aquestes que ens han fet arribar.

Probablement no serà l'única albada o l'única posta de sol que valdrà la pena fotografiar aquest cap de setmana, ja que els núvols es continuaran fent presents i en molts moments no seran del tot espessos.

Se sol dir "cel rogent, pluja o vent" i poc o molt és cert que aquests seran dos dels ingredients del cap de setmana. En general, però, el canvi cap al fred serà el més destacable.