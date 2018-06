Les vostres fotos de la primera lluna plena de l'estiu

Ha arribat la primera lluna plena de l'estiu, i tot i que ahir al vespre els xàfecs la van amagar en moltes comarques, entre ahir i avui ens heu fet arribar un bon grapat fotografies precioses del nostre satèl·lit. N'hem fet un recull.

Avui la lluna encara es veurà gairebé completa, i deixant de banda alguns punts del Pirineu, el cel aquest vespre estarà bàsicament destapat. Aquesta nit, per tant, teniu una nova oportunitat per gaudir de la sortida de la lluna plena. Sortirà per l'est poc abans de dos quarts d'onze de la nit i es pondrà demà poc després de les vuit del matí. Dissabte la lluna sortirà una mica més tarda, poc després de les onze de la nit.

La segona lluna plena de l'estiu reclamarà molta més atenció. Marqueu el 27 de juliol a l'agenda perquè al vespre hi haurà un eclipsi total del nostre satèl·lit que s'allargarà des de quarts de deu del vespre fins passa la mitja nit.